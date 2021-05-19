В семье Мартина Хельме годовщина свадьбы: они раскрыли секрет долговечного брака

Отвечая на пожелания счастья Elu24, Хельме совместно заявили, что секрет долговечного брака кроется только в любви.

Если есть любовь, то она сопровождается терпеливым умом, 1

- подтвердила Ева Хельме.

Помимо напряженной работы и семейной жизни, супругам сегодня удалось найти время только друг для друга. «О младших детях сможет позаботиться наша старшая дочь Хелена, а мы сможем насладиться юбилеем вдвоем», - поделилась удачным решением Ева. У Хельме пятеро детей, 19-летняя Хелена - самая старшая, а 3-летняя Глория - младшая.

В свободный вечер Хельме, конечно, пошли в ресторан, хотя вчерашняя прохладная погода не благоприятствовала их годовщине. «На открытой террасе было довольно холодно, но тот факт, что в течение такого длительного времени была возможность пообедать на свежем воздухе, перевешивал это», - похвалила Ева смягчение ограничений.

Хельме особенно повезло, потому что им подарили итальянский лимонный ликер за счет заведения. «Нам подарили шнапсы лимончелло, которое напомнили о наших чудесных поездках в Италию. Как будто снова побывали там», - сказала Ева.

Редакция желает счастливой годовщины свадьбы!