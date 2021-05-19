Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве

В частности, её ждёт коронарография. Варлей 73 года. Её прославили роли в лентах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий». За карьеру она сыграла более чем в 40 сериалах и фильмах, стала лауреатом госпремии РСФСР им. Н. К. Крупской. Также её наградили орденами Почёта и Дружбы.

Ранее сообщалось, что солист балета Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу после ДТП с тяжёлыми травмами в Санкт-Петербурге. Артист на огромной скорости мчался по Лермонтовскому проспекту, задел одного из прохожих, после чего рухнул на асфальт. В настоящее время 31-летний артист находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому.