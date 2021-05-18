Дмитрий Борисов не успел добраться до «Евровидения-2021» к первому полуфиналу и очень этому рад: в чем причина?

Манижа и ее сопровождающий Юрий Аксюта, главный продюсер "Первого канала", рассказали, что

Очень волнительно, но вы не представляете, какой здесь праздник и с каким удовольствием выступает каждый конкурсант, и мы тоже по-настоящему наслаждаемся тем, что происходит,

- сказала Манижа.

Несмотря на все проблемы, связанные с пандемией, артисту хочется, когда он добирается до сцены, выложиться просто, сказать все, что накипело и нагорело в душе,

- сказал Юрий Аксюта.

Мы часами сидим здесь и в отеле, ничего не делаем, ничего не видим, поэтому, конечно, все очень эмоциональные на сцене,

- добавила Манижа.

Ведущий же обрадовался тому, что у него не получилось добраться до Роттердама к первому полуфиналу, именно из-за количества тестов на коронавирус, которые необходимо сдать до вылета, затем по прибытии в Нидерланды, также необходимо отсидеть карантин.

Про взаимоотношения с соперниками Манижа сказала, что ощущения соперничества на конкурсе нет. Все очень соскучились по сцене и все говорят, что им очень нравится песня и ее посыл Манижи.