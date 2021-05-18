Букмекеры из Великобритании оценили шансы Манижи на Евровидении-2021
Прогнозы аналитиков сделаны на финал и оба полуфинала международного музыкального турнира.
Прогнозы аналитиков сделаны на финал и оба полуфинала международного музыкального турнира.
Так, аналитики отмечают, что исполнительница с композицией Je Me Casse, в первом полуфинале турнира может стать первой.
На втором месте, по их версии, окажется хорватская певица Элене Цагрину. Впрочем, аналитики практически уравняли шансы Чкуньере и Цагрину. Данные букмекинговых агентств дают на победу исполнительниц 94%.
Место Манижи они оценивают как пятое, она может уступить конкурсантам из Литвы и Украины, которых букмекеры ставят на третье и четвертое места. Сделаны ставки и на второй полуфинал, в котором победу игроки отдают Швейцарии и ее представителю на конкурсе певцу Гьону.
Что касается ставок на финал Евровидения, то тут будут сражаться за лидерство представители Италии и Франции, считают букмекеры.