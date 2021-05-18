50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

«Это прекрасное маленькое благословение выбрало меня стать ее матерью. Для меня большая честь, что в моей жизни появилась эта нежная душа. Нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви», — написала Кэмпбелл.