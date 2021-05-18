Ср, 19.05.2021
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50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Наоми Кэмпбелл ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл объявила о том, что впервые стала мамой в 50 лет. Фото своей новорожденной дочки Наоми опубликовала в Instagram. Новость стала полной неожиданностью для фанатов, сообщает портал «Факты».

«Это прекрасное маленькое благословение выбрало меня стать ее матерью. Для меня большая честь, что в моей жизни появилась эта нежная душа. Нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви», — написала Кэмпбелл.

Смотрите пост в Instagram топ-модели ЗДЕСЬ!

Каких-либо дополнительных подробностей звезда подиума не сообщила.

Наоми, несмотря на множество романов и помолвок, ни разу не была замужем официально. На данный момент модель не была замечена в романтических отношениях. Беременной ее также не видели. Ранее она говорила, что мечтает о детях, но не хочет становиться матерью-одиночкой.
 

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