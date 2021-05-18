Стало известно, что сказала Валентина Легкоступова перед смертью
Лев Лещенко был близким другом Валентины Легкоступовой и одним из последних видел ее живой. Артист успел навестить певицу в больнице незадолго до ее кончины, пишет Экспресс газета.
Лев Лещенко был близким другом Валентины Легкоступовой и одним из последних видел ее живой. Артист успел навестить певицу в больнице незадолго до ее кончины, пишет Экспресс газета.
Валентина Легкоступова скончалась летом прошлого года при загадочных обстоятельствах. Она получила травму головы дома и была госпитализирована. Последние дни жизни артистка провела в больнице, где и умерла.
Близкий друг Лев Лещенко навещал артистку, когда она находилась в палате интенсивной терапии. На тот момент она уже не вставала с кровати. Лещенко пытался подбодрить Легкоступову и надеялся до последнего, что певица сможет поправиться. Ее неожиданная смерть стала большим ударом и для друзей артистки, и для ее поклонников.
Я говорю: «Валечка, ты вообще поднимаешься как-то?». Она — «Нет, ну, так, иногда». Я говорю: «Но почему? Ходи, думай о хорошем. У тебя сейчас юбилей, давай придумаем программу какую-то, где ты по-новому раскроешься. Я готов поддержать!» Мы с ней поговорили, где-то час я провел у нее. И случилось так, что на следующий день она ушла из жизни,
- расссказал Лев Лещенко News.ru.
Ранее эксперты пришли к выводу, что Валентина Легкоступова умерла вследствие полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. Родные певицы до сих пор не верят в то, что причиной смерти артистки стал несчастный случай, и винят во всем ее супруга Юрия Фирсова.