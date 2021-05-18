Стало известно, что сказала Валентина Легкоступова перед смертью

Я говорю: «Валечка, ты вообще поднимаешься как-то?». Она — «Нет, ну, так, иногда». Я говорю: «Но почему? Ходи, думай о хорошем. У тебя сейчас юбилей, давай придумаем программу какую-то, где ты по-новому раскроешься. Я готов поддержать!» Мы с ней поговорили, где-то час я провел у нее. И случилось так, что на следующий день она ушла из жизни,