«Скучнее, чем впасть в кому». Критики разгромили триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс и Гэри Олдменом

Стоит еще упомянуть, что снят триллер по одноименному бестселлеру А.Дж. Финна (псевдоним известного писателя Дэниела Мэллори), а сценарий адаптировал лауреат Пулитцеровской премии Трейси Леттс. Все это не только не помогло интригующей картине стать хитом, но и сложилось в один из худших фильмов года. Оглушительный провал фиксируют как западные и иностранные критики, так и пользователи. На Rotten Tomatoes у «Женщины в окне» унизительные 28% из 100, на Metacritic — 40%, а на IMDb оценка остановилась на неутешительных 5,8 из 10.

Рецензенты, дружно признавшие фильм неудачным и пустым, отмечают актерскую игру Эми, но ругают режиссера сверхуспешных фильмов «Гордость и предубеждение» и «Искупление» Джо Райта за то, что убил весь саспенс и атмосферу, на которых построена книга. Так, New York Post и Gurdian разнесли новинку, отметив отсутствие какой-либо вовлеченности в происходящее и сопереживания главной героине.

Один из критиков отметил, что при просмотре фильма как следует выспался, а другой сравнил это занятие с комой (причем решил, что впасть в кому все же увлекательнее). Единственное оправдание картине нашел журналист из Канзас-Сити, который посчитал это современной адаптацией хичкоковской классики. Самую исчерпывающую оценку «Женщине в окне» дал портал The Only Critic:

Вы скорее сочувствуете не персонажу из фильма, а самой Эми Адамс, шестикратной номинантке на «Оскар», которая на самом деле застряла в бесконечном цикле посредственных сценариев, пытаясь повторить свой перформанс в фильме «Прибытие». К сожалению, это еще одно пятно в резюме. Возможно, женщине в окне стоило бы прогуляться за свежими идеями,