Эстонский астролог предупреждает: период 18-31 мая не принимайте никаких судьбоносных решений

⠀Деловой сферой управляет всем известный Меркурий. До 30 числа он движется директно (то есть прямо), потом на три недели июня встанет в ретрофазу. Сразу предупреждаю, что не надо нервно закатывать глаза и искать антистрессовый мячик: это такое же естественное явление, как и все остальные, включая приливы, отливы и високосные года. Начало коридора затмений 27.05 будет посерьезнее ретроградности Меркурия. Но так эти события совпадут, то вынесут на поверхность темы, которые давно зреют. Ничего внезапного не будет. Это все мы уже видели и знаем.

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Итак, пока Меркурий директный, хорошо бы подумать о том, что если вам надо подписать какой-то важный документ, совершить принципиально новую сделку, назначить день для переговоров или попросить денежную ссуду, то лучше успеть до 26.05. Потом будет затмение и дни вокруг него. Они точно не подходят для важных решений и действий. Ниже объясню почему.

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Меркурий движется по знаку Близнецов. Мы сейчас получаем много информации, жизнь вокруг активна и динамична. Особенно классно себя чувствуют знаки Воздуха: Близнецы, Весы, Водолеи. Потому что энергия месяца для вас наиболее понятна. Туда сгонял, сюда поехал, там встретил знакомых, и даже неприятности легко решаются. Этот месяц вообще щедр на события, мы их ждали, мы без них устали за холодную весну. Венера пляшет под ту же воздушную дудку.

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Знакомьтесь! Заканчивайте со своей интровертностью, у многих она напускная, потому что это модно. Мы все социальные существа, по одному жить реально сложнее, чем с кем то.

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Деловая сфера. Дни 27-31.05 самые опасные для денежных операций. Вообще тут море интриг и обманов. У некоторых это может проиграться и в личной жизни.

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С 18 по 27 мая мы можем ощущать легкую путаницу в делах. Трагедий нет, просто перепроверяйте все несколько раз. Возможно, одно и тоже дело придется сделать дважды или трижды, но иногда это даже полезно.

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Закончить хочу лунными затмением в конце месяца на оси Близнецы - Стрелец. Оно будет акцентировать темы учебы, поездок и переездов (для кого-то даже в другую страну). Часто именно лунное затмение выставляет какую-то проблематику, а решения принимаются на солнечном. Но это абстракции. Что касается личного, то если ваш день рождения с 24 по 28 мая - этот год будет один из самых важных в ближайшее 19 лет. В каких именно сферах - может показать только индивидуальный прогноз.

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Дни вокруг затмения с 24 по 28 мая могут будить в нас тревоги и сомнения, поэтому лучше в этом промежутке не принимать никаких судьбоносных решений и быть предельно внимательными на дорогах. В такие периоды очень сильны наши коллективные, бессознательные инстинкты. Издревле люди боялись, когда Луна затмевала Солнце и наступала тьма. В чертогах нашего бессознательного дремлют эти древние страхи и существуют на уровне инстинктов. Поэтому в такие периоды мы просто перестаем замечать знаки и склонны совершать ошибки, которые в другое время не совершили бы.



