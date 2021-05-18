Киркоров возмутил фанатов «позорным» выступлением на Евровидении

Ролик с открытия песенного конкурса появился в YouTube.

Киркоров вышел на красную дорожку вместе со своей подопечной Наталией Гордиенко, которая представляет Молдавию. И если Наталья сразу начала разговаривать с ведущей, то Филипп повёл себя странно: он снимал происходящее на телефон, махал им в камеру, вёл себя необычно, что сразу отметили поклонники.

Гордиенко в ходе разговора представила-таки своего продюсера, которого почему-то назвала «звездой Евровидения». И тут Киркорова буквально понесло, пишет News.ru.

Мы столько лет принимаем участие в Евровидении с нашей «командой мечты». Впервые с Димой Биланом, затем с Ани Лорак, Сергеем Лазаревым, а теперь с Натальей Гордиенко. Я так счастлив быть здесь сегодня,

— радостно говорил певец.

Но самой кульминацией выступления артиста стало, по мнению зрителей, то, что он обнял Гордиенко и назвал её «бриллиантом».

Оторопевшие изначально поклонники пришли к выводу, что с Киркоровым происходит явно «что-то не то».

«Боже, какой же он назойливый. Шуты гороховые... Фу, какая мерзость всё это...», «Я удивлен, что всё интервью не было посвящено Киркорову», «Да, уберите этого деда! 17-е место в 1995 году... Говорит, он из команды мечты?!» – наперебой писали в комментариях к ролику пользователи.

Некоторые даже пожалели Наталью, сыронизировав, что Киркоров прячется за её спиной.

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