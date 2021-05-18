Limon на Евровидении: журналисты Европы в восторге от России и Украины, что слышно про Эстонию?

В эти минуты в пресс-центре Евровидения в Роттердаме и для журналистов, которые трудятся в этом году из своих стран, проходит голосование. Представители СМИ со всей Европы голосуют отдельно за артистов первого полуфинала, отдельно за артистов второго полуфинала и финала.
Давайте узнаем, как много голосов получила Эстония и на какое место нас ставят в первом полуфинале мировые журналисты, освещающие конкурс. И видят ли они нас в финале конкурса в субботу? Уку Сувисте выступает во втором полуфинале 20 мая, трансляцию можно будет смотреть на портале Limon.ee. Начало в 22:00, сегодня болеем за Россию, Украину, Литву и другие страны.
Обо всем по порядку. Россия, Литва и Украина по версии журналистов в этом году идут прямо друг за другом в первом полуфинале, все они являются явными фаворитами вторника, им предсказывают места друг за другом в ТОП-5 лучших сегодня, следовательно, в финал они проходят. Больше шансов на победу только у Крита и Мальты, даже неожиданно!
По состоянию на вторник, 18 мая, 12:30 за Литву отдано 324 голоса, за Россию 309 и за Украину тоже 309. Это суммарные голоса журналистов, прибывших в Роттердам и журналистов, работающих удаленно из своих стран.
Со вторым полуфиналом всё гораздо сложнее, поскольку в нем представлены явно более слабые артисты и песни, в том числе и Эстония. Уку Сувисте хоть и признан одним из самых красивых мужчин здесь на конкурсе в Роттердаме, журналисты всей Европы оценивают еще и харизму, вокальные данные и номер в целом. И Эстонии в этом смысле не везет. Мировые журналисты, когда слышат слово Эстония и Уку в пресс-центре Роттердама, мило улыбаются и стараются ничего плохого не говорить, но по ним видно, что от песни не в восторге.
Журналисты ставят Эстонию и Уку во втором полуфинале в число аутсайдеров - на 14 место. В общей сложности за него проголосовали 89 сотрудников СМИ со всей Европы.
На победителя пока многие не делают ставок вообще, но если посмотреть промежуточные результаты, то первое место сейчас остается за Францией.