Limon на Евровидении: журналисты Европы в восторге от России и Украины, что слышно про Эстонию?

Давайте узнаем, как много голосов получила Эстония и на какое место нас ставят в первом полуфинале мировые журналисты, освещающие конкурс. И видят ли они нас в финале конкурса в субботу? Уку Сувисте выступает во втором полуфинале 20 мая, трансляцию можно будет смотреть на портале Limon.ee. Начало в 22:00, сегодня болеем за Россию, Украину, Литву и другие страны.

Обо всем по порядку. Россия, Литва и Украина по версии журналистов в этом году идут прямо друг за другом в первом полуфинале, все они являются явными фаворитами вторника, им предсказывают места друг за другом в ТОП-5 лучших сегодня, следовательно, в финал они проходят. Больше шансов на победу только у Крита и Мальты, даже неожиданно!

По состоянию на вторник, 18 мая, 12:30 за Литву отдано 324 голоса, за Россию 309 и за Украину тоже 309. Это суммарные голоса журналистов, прибывших в Роттердам и журналистов, работающих удаленно из своих стран.

ФОТО: eurovision.tv

Со вторым полуфиналом всё гораздо сложнее, поскольку в нем представлены явно более слабые артисты и песни, в том числе и Эстония. Уку Сувисте хоть и признан одним из самых красивых мужчин здесь на конкурсе в Роттердаме, журналисты всей Европы оценивают еще и харизму, вокальные данные и номер в целом. И Эстонии в этом смысле не везет. Мировые журналисты, когда слышат слово Эстония и Уку в пресс-центре Роттердама, мило улыбаются и стараются ничего плохого не говорить, но по ним видно, что от песни не в восторге.

Журналисты ставят Эстонию и Уку во втором полуфинале в число аутсайдеров - на 14 место. В общей сложности за него проголосовали 89 сотрудников СМИ со всей Европы.

ФОТО: Eurovision

На победителя пока многие не делают ставок вообще, но если посмотреть промежуточные результаты, то первое место сейчас остается за Францией.