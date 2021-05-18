Певицу Asti не узнали на интервью, на котором раскрылась ее настоящая внешность без тонны фотошопа

На снимках, которые теперь распространяются в соцсетях, певица предстала в нестандартном виде. На ней был черный наряд с глубоким декольте и белым воротником, а волосы были уложены волнами с начесом. Однако больше всего поклонников поразило поплывшее лицо певицы. Объемные щеки привлекали взгляд, как и опухшая шея, на которой с трудом застегнулась цепочка.