Дочь лежит под землей. Как мне жить?: мать убитой «казанским стрелком» девочки рассказала об утрате

«Нас в морг не впустили. Сказали оформлять свидетельство о смерти. Я спрашиваю, зачем, если мы не знаем еще, где наша дочь. Может, она еще жива? Муж поехал в больницу. Я побежала домой с мыслями что-то сделать с собой. А у меня дома родственники сидят. Зачем они помешали?» — с рыданиями рассказала женщина.