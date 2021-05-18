Дочь лежит под землей. Как мне жить?: мать убитой «казанским стрелком» девочки рассказала об утрате

Раиль и Аниса Гарифуллины лишились единственной дочери Алисы. Супруги старались проявлять максимальную заботу о 15-летней школьнице и даже встречали ее после учебы, однако это не спасло подростка.
Узнав о стрельбе, Гарифуллины сразу же отправились к стенам учебного заведения. На протяжении нескольких часов они не могли получить информацию о том, где их ребенок.
«Нам сказали, что детей увезли в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). В том списке было 18 детей, потом еще 8 прибавилось. Позже сказали, что в больнице № 7 еще семеро находятся. Но нашей дочки нигде не было. В это время она уже была мертва», – поделился горем Раиль Гарифуллин в беседе с платформой «Пруфы».
Аниса Гарифуллина призналась, что хотела покончить с собой, узнав, что Алиса погибла. Безутешную мать остановили родственники.
«Нас в морг не впустили. Сказали оформлять свидетельство о смерти. Я спрашиваю, зачем, если мы не знаем еще, где наша дочь. Может, она еще жива? Муж поехал в больницу. Я побежала домой с мыслями что-то сделать с собой. А у меня дома родственники сидят. Зачем они помешали?» — с рыданиями рассказала женщина.
Супруги окончательно поняли, что дочь мертва, увидев фотографию с телами застреленных школьников. Они разглядели на снимке девочку с до боли знакомой заколкой в волосах.
«Почему моего ребенка убили? В чем она виновата? Как мне жить? Один-единственный ребенок. Как жить? В ванну зайду — ее вещи. В комнате — ее игрушки, ее одежда. Моя 15-летняя дочь лежит под землей, как мне жить?! Я бы все отдала ради дочери», — плачет Аниса.