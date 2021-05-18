Яна Рудковская назвала фаворитов «Евровидения-2021»

От нынешнего «Евровидения» много ждать не приходится, поскольку музыкальные номера конкурсантов оставляют желать лучшего. Об этом заявила музыкальный продюсер Яна Рудковская после просмотра репетиций мероприятия.

«На мой взгляд, это будет самый слабый конкурс за всю историю „Евровидения“. Я не помню, чтобы было так мало явных фаворитов. Три человека там только выделяются. Не знаю, с чем это связано», — высказала она мнение в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По словам Рудковской, если на победу и может кто-то претендовать, то это представители Молдавии, Франции, Мальты и Швейцарии. А вот российской певице Manizha первое место, увы, не светит.