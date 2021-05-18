Эксперт объяснил, почему Алентова не может полностью открывать глаза
Ранее поклонники обратили внимание на кардинальные изменения во внешности народной артистки России, передает Пятый канал.
Ранее поклонники обратили внимание на кардинальные изменения во внешности народной артистки России, передает Пятый канал.
Из-за множественных пластических операций у народной артистки России Веры Алентовой атрофировались лицевые мышцы, и она не может полностью открыть глаза. Такой вывод сделал пластический хирург Иван Володченков, отметив, что известная актриса — частый гость в кабинетах его коллег.
«Если сравнивать фотографии Алентовой 1990 годов и нынешние, можно понять, что Вера Валентиновна — частый гость в кабинете моих коллег. Минимум два раза она делала эндоскопию и прямую подтяжку лба, чтобы избавиться от нависания век и сделать взгляд более жизнерадостным и открытым», — рассказал специалист изданию «Собеседник».
Володченков отметил, что на свежих фотографиях 79-летней Алентовой четко видна асимметрия глаз, что тоже стало следствием чрезмерного увлечения пластикой.
«Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века. Это происходит после проведения третьей-четвертой блефаропластики. Слабость мышцы возникает из-за того, что мягкие ткани зарастают фиброзом. Он не дает возможности в полной мере работать мышцам, поднимающим верхнее веко», — пояснил эксперт.
Также на лице актрисы Володченков обнаружил следы нижней блефаропластики — иссечения жировых мешков под глазами, проведенной не менее четырех-пяти раз, и операции по чик-лифтингу — расширенной блефаропластики с перераспределением мягких тканей щек. Не единожды Алентова исправляла и нос, о чем говорят изъяны кожи в этой области, говорит Володченков.
На нескольких фотографиях актрисы, сделанных в 1990 годах, хирург нашел следы пластических операций на губах, причем проведенных не очень качественно.
«По всей видимости, актрисе ввели некачественные филлеры или же специальный нерассасывающийся гель для увеличения объема. У нее была операция на губах — на них видны четкие рубцы по краю. Скорее всего, ей удаляли гель из губ», — отметил Володченков.
Омолаживалась Алентова и с помощью нитей, которые, по мнению хирурга, ей тоже устанавливались не единожды. Наконец, «поколдовала» актриса и над подбородком, проведя липофилинг.
«На свежих фотографиях мы можем наблюдать увеличенный объем подбородочной зоны. Это сделано для того, чтобы создать нижнюю границу лица. Шея у Алентовой также подверглась хирургическому вмешательству. У каждого из нас к 35 годам появляется одно кольцо Венеры, к 45 годам — второе. У Веры Алентовой даже намека на них нет», — резюмировал Володченков.