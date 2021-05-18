Скончалась автор любимых миллионами детективов Екатерина Вильмонт

Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни. Об этом говорится на сайте издательства АСТ, с которым писательница сотрудничала более 20 лет.

«Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян. Более 20 лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что книги Екатерины Вильмонт издавались и продолжают издаваться миллионными тиражами. В общей сложности она написала более 40 романов. Особенной любовью ее произведения пользовались у юных читателей — приключенческие книги Вильмонт выходят в серии «Детский детектив». Взрослые могут быть знакомы с ее лирической прозой — одно из произведений легло в основу фильма «Три полуграции» (2006).

«Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем невозможно будет восполнить. Нам всем будет ее очень не хватать», — подытожили в издательстве.