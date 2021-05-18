Какие типы головной боли свидетельствуют о развитии рака мозга?

Медики замечают, что чаще всего пациенты даже не подозревают о наличии у них новообразований. Из-за этого теряется бесценное время, когда их можно вылечить без тяжелых последствий.

Именно поэтому британские специалисты задались целью выявить симптомы рака мозга на ранних стадиях. Все они, как ни странно, сводятся к жуткой головной боли. От банальных спазмов ее отличает пять нехарактерных «побочек».

Будьте начеку!

Эксперты призывают людей немедленно обратиться к медикам, если головная боль сопровождается тошнотой. При развитии рака мозга это довольно частое явление. Сосуды органа сдавливаются, теряется ощущение баланса, человек чувствует себя словно в прострации, и его начинает укачивать. Конечно, не исключена и сильная интоксикация.

Если головная боль началась внезапно — это еще один веский повод пройти обследование. Ученые настаивают, что любые нехарактерные изменения в организме должны настораживать. Особенно, если «побочки» мешают жить и игнорировать их просто невозможно.

Ночные спазмы могут также сигнализировать о развитии опасной болезни. Если голова болит так сильно, что становится невозможно спать, нужно срочно обращаться за помощью.

Если головные боли сопровождаются кратковременной потерей зрения, это тоже нехорошо. По результатам исследований, страдающие от рака мозга пациенты часто говорят о мерцающих пятнах в глазах. Со временем они могут проходить или усиливаться.