Билл Гейтс преследовал сотрудниц Microsoft задолго до заявления о разводе, а с одной из них изменял жене

Как пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники, в 2006 году после презентации сотрудницы Microsoft Гейтс пригласил ее на ужин.

В электроном письме к женщине Билл Гейтс предложил ей «притвориться, что этого никогда не было» в случае, если его предложение «вызывает дискомфорт» у нее. Затем бизнесмен пригласил на ужин женщину, работавшую в его благотворительном фонде. Ссылаясь на ныне действующих, а также бывших сотрудников Microsoft издание пишет о том, что бизнесмен то и дело довольно «неуклюже» пытался подойти к представительницам прекрасного пола как в офисе, так и за его пределами.

Всего таких эпизодов отмечено как минимум шесть.

Издание подчеркивает, что поведение главы компании вызывало некомфортную обстановку среди сотрудников, провоцируя разговоры о личной жизни Гейтса между подчиненными.

Некоторые сотрудники Гейтса не одобрили его поведение, хотя признали, что он спокойно принимал отказы и не использовал свое служебное положение с целью домогательств. Официальный представитель Билла Гейтса назвала ложными обвинения от сотрудников в адрес бизнесмена. «Точно так же любое утверждение, что Гейтс пренебрежительно отзывался о своем браке или Мелинде, является ложным», – сказала Бриджит Арнольд.

Отметим, что СМИ называли поводом для развода четы Гейтсов контакты бизнесмена с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в секс-торговле несовершеннолетними. Мелинда по данным журналистов крайне не одобряла неоднократные встречи мужа с ним.

Между тем, по некоторым данным, в свое время Гейтс мог покинуть Microsoft не из-за желания заняться благотворительностью, а из-за интрижки на стороне, которую посчитал неподобающей совет директоров, после чего Биллу Гейтсу могли порекомендовать покинуть компанию, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, что миллиардер ушел из своей компании в марте 2020 года. За три месяца до этого его переизбрали ее главой.

Журналисты уточняют, что за год до того корпорация обращалась к юристам для проведения расследования после письма сотрудницы, заявившей, что у нее были сексуальные отношения с Биллом Гейтсом.