Жизнь в Нидерландах глазами эстонских журналистов: цены почти как у нас, а средняя нетто-зарплата - 4100 евро

В пресс-центре конкурса «Евровидение» в Нидерландах есть множество кафе для журналистов, где можно приобрести и пиццу, и салат, и тортилью, а также кофе, пиво, воду и многое другое. Мы решили прийти за покупками с нашим кошельком, куда без проблем вмещается эстонская зарплата, а вот в Нидерландах, согласно данным сайта Palgad.ee, люди в среднем зарабатывают 4114 евро в месяц после вычета налогов.

Как вы думаете, сможет ли среднестатистический житель Нидерландов позволить себе баночку пива за 3 евро и 25 центов? Или стаканчик кофе за 2 евро и 65 центов? Как думаете, в Эстонии на эти вещи цены существенно ниже в ресторанах? А правильно помните, нет!

И так практически везде. Рестораны быстрого питания некоторые вещи продают по эстонским ценам, например мороженое, а какие-то закуски - например, сырные шарики, могут быть и вовсе дешевле, чем в Таллинне.