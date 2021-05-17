Вт, 18.05.2021
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Жизнь в Нидерландах глазами эстонских журналистов: цены почти как у нас, а средняя нетто-зарплата - 4100 евро

А вы знали, что в Нидерландах средняя нетто-зарплата составляет 4114 евро? Уже помечтали, как и на что бы ее потратили? Безусловно, в тему жилья и автомобильного топлива мы лезть не будем, она требует отдельных и серьезных исследований, но посмотреть, каковы цены на еду и напитки в кафе для журналистов, мы запросто можем. 

В пресс-центре конкурса «Евровидение» в Нидерландах есть множество кафе для журналистов, где можно приобрести и пиццу, и салат, и тортилью, а также кофе, пиво, воду и многое другое. Мы решили прийти за покупками с нашим кошельком, куда без проблем вмещается эстонская зарплата, а вот в Нидерландах, согласно данным сайта Palgad.ee, люди в среднем зарабатывают 4114 евро в месяц после вычета налогов. 

Как вы думаете, сможет ли среднестатистический житель Нидерландов позволить себе баночку пива за 3 евро и 25 центов? Или стаканчик кофе за 2 евро и 65 центов? Как думаете, в Эстонии на эти вещи цены существенно ниже в ресторанах? А правильно помните, нет! 

И так практически везде. Рестораны быстрого питания некоторые вещи продают по эстонским ценам, например мороженое, а какие-то закуски - например, сырные шарики, могут быть и вовсе дешевле, чем в Таллинне. 

Смотрите на цены и удивляйтесь!

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