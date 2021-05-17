Дмитрий Шепелев рассказал, через что он прошел с Жанной Фриске после рождения Платона

Дмитрий Шепелев после рождения второго ребенка от нынешней любовницы Екатерины Тулуповой активно делится с поклонниками папскими буднями. Телеведущий старается помогать нынешней избраннице. Однако, как поделился мужчина, не все его предложения находят понимание.

Дмитрий Шепелев сравнил нынешнюю любовницу Екатерину Тулупову с Жанной Фриске. Телеведущий рассказал о том, как складываются его будни после рождения второго сына Тихона. При этом он вспомнил о жизни со звездой группы «Блестящие».

«Могу сказать, что стать родителем во второй раз – это совсем не то же самое, что в первый. С одной стороны, все проще, потому что процессы уже хорошо известны: покормить, уложить, покормить – не сложно. С другой, есть новые вводные», – написал телеведущий в блоге.

Дмитрий отметил, что ему нелегко проводить бессонные ночи с Тихоном: «Не спать по ночам, когда тебе 38, – это совсем не то же самое, что не спать в 30, увы. Но, похоже, время берет свое».

После чего неожиданно разоткровенничался, как он и Фриске справлялись, когда родился Платон. По словам телеведущего, они с Жанной делили все обязанности по заботе о новорожденном. Дмитрию приходилось и менять памперсы, и вставать ночью, чтобы укачать малыша, и ходить с ним гулять. «С первым ребенком оба родителя на адреналине и всегда были на подхвате, оба всегда готовы встать, качать, кормить...», – поведал Шепелев.

По его словам, со вторым малышом все иначе. «Мои предложения "давай я" как-то не находят понимания. В общем, Катя предложила: первый год жизни младенца о нем заботится преимущественно мама. А вот папа в это время заботится о маме», – заявил артист.

Ранее он отмечал, что испытал огромное счастье и легкость, когда узнал о том, что снова станет отцом. Мужчина признавался, что Тулупова очень терпеливая, работоспособная и смелая. «Решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! Я так горжусь тобой! Восхищаюсь! Я так благодарен. Спасибо за твою красоту. И спасибо за твой смех», – сообщал Дмитрий.



