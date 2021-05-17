Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа и в домашней одежде: с каждым годом все красивее и моложе

Семилетние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина учатся в Первой Московской гимназии на Рублево-Успенском шоссе. Моментами из семейной жизни успешный пародист предпочитает делиться на своей официальной страничке в Instagram. Стендап-комик публикует снимки маленьких детишек, а также выкладывает видео любимой жены, где она прогуливается на территории готического замка в деревне Грязь.

Максим Галкин с детьми ФОТО: Instagram

На этот раз на странице в Instagram ведущего появилось видео, на котором запечатлена Алла Пугачева и их семилетний сын Гарри. Певица предстала в белых брюках и рубашке оверсайз. Поразительно, но 72-летняя знаменитость практически отказалась от макияжа и профессиональной укладки. На видеокадрах родной брат Лизы Галкиной ведет звездную маму с закрытыми глазами на кухню, где и демонстрирует свой кулинарный шедевр, пишет Clutch.

Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе, сделал маме сюрприз,

— подписал видео Галкин.

Многотысячная армия поклонников, как и следовало было ожидать, больше обратили внимание на внешний вид Примадонны, нежели на то, что 7-летний наследник пропустил занятия.

«Алла Борисовна очень красиво выглядит», «Можно гордиться такими детьми. Это большая заслуга Максима и Аллы», «Алла Борисовна потрясающе выглядит. Гарри молодец», «Что может быть приятнее для мамы? Это внимание и любовь деток», «Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе!!! Дети просто чудо!!! Дай бог Вам мира, тепла и долгих лет жизни», «Безумно нравится смотреть видео такого формата, домашнее. Алла Борисовна прекрасно выглядит», «Алла с детьми маленькими прям сама помолодела, говорят дети молодят и это правда. Молодец», - прокомментировали пользователи Сети.

А что вы думаете по этому поводу?



