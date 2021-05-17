Отказались от отца? Почему дочери Агутина не носят его фамилию

Певец Леонид Агутин считает себя по-настоящему счастливым человеком. У него есть деньги, слава, успех, любимая женщина и дочери-красавицы. Вот только последние почему-то живут в разных странах, так далеко, что не имеют возможности часто посещать отца. А может, просто не хотят?

Поклонники знаменитого артиста давно интересуются, почему Полина и Лиза редко приезжают в Россию и даже не носят фамилии папы. Известно, что Агутин принимал активное участие в воспитании обеих дочерей, несмотря на то что их матери разные женщины.

Первая наследница родилась у музыканта в отношениях с балериной Марией Воробьевой. Вторая – в официальном браке с певицей Анжеликой Варум. Неужели девочки не оценили старания звездного отца или он их чем-то обидел?

Чтобы не провоцировать страшные слухи, Леонид Николаевич прояснил ситуацию. Он отметил, что его младшая дочь от Варум действительно живет за границей, в Майами. Но не потому, что хотела подальше сбежать от родителей, а потому что там обрела популярность: в 22 года девушка настоящая рок-звезда. Фамилию же отказывается менять не из вредности, а поскольку так привычнее.

«У нее официально в документах написано "Елизавета-Мария Варум-Агутина". И называть ее можно как Лиза Варум, так и Лиза Агутина. Просто Лиза Варум звучит эффектнее. Поэтому я никогда не был против, все равно коротко будут называть так», – объяснил музыкант в интервью НТВ.

Что же касается Полины Воробьевой, то и здесь все оказалось предельно ясно. Агутин напомнил, что с мамой девушки не состоял в официальном браке, а потому та не стала давать наследнице фамилию отца. Балерина увезла дочку в Лондон, где было больше возможностей для самореализации.

Выяснилось, что саму Полину сложности с фамилией мало беспокоят. Главное – она имеет возможность видеться с родным отцом. Не многим внебрачным детям так везет.

«Ей быть Полиной Агутиной как-то… Куда не придешь – везде вопросы будут. А так никто даже в школе вопросов не задавал», – заключил известный исполнитель.



