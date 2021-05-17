Прохор Шаляпин проломил кровать покойной Людмилы Гурченко

Известный ловелас Прохор Шаляпин и наследница знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева провели минувшие выходные на даче. Кстати, фазенда досталась Королевой после смерти Людмилы Марковны. Небольшой участок в Подмосковье в 10 соток и скромный и уютный дом в 150 квадратов. Это единственная загородная недвижимость Гурченко, в которой она любила проводить свободные от съёмок и спектаклей дни.

Внучка актрисы на правах новой хозяйки дома устроила для Прохора экскурсию по владению ее знаменитой бабушки. Заглянули и в опочивальню актрисы.

Правда тут Шаляпин не сдержался и позволил себе опробовать кровать актрисы. Ложе тут же треснуло, и певец провалился вместе с ним на пол.

Когда Прохор и Лена попытались починить сломанную доску на глаза им попалось давно утерянное кольцо звёздной хозяйки.

«Смотрю, что-то блестит под доской. Оказалось – кольцо! На вид не бижутерия. Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно 3 миллиона или даже 6 миллионов рублей, – рассказывает артист. – Вот так съездили! Кто знает, что мы еще бы там нашли, если б захотели вскопать огород», – смеется Шаляпин.

«Вот честно, я чувствовала, что с появлением Прохора в моей жизни начнется белая полоса. От него не просто цунами позитива идет – он магнит для радости, – говорит внучка кинозвезды. – Ходим с ним по даче, рассказываю истории о Людмиле Марковне, о вещах, которые она любила».

Пришли в спальню, Прохор увидел кровать и рухнул на нее с таким шумом, что показалось, что она сломалась пополам.

«Стали смотреть, как отремонтировать половицу и обнаружили под ней колечко. Вполне возможно, что Людмила Марковна когда-то обронила кольцо и не смогла его найти», – предположила Елена Королева, внучка Людмилы Гурченко.



