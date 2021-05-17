Валерия показала, как выглядит без макияжа, и ее постаревшее лицо шокировало даже фанатов
Поклонники привыкли видеть певицу в максимально ухоженном виде — в стильных костюмах и с яркой косметикой на лице, пишет Лайф.
Поклонники привыкли видеть певицу в максимально ухоженном виде — в стильных костюмах и с яркой косметикой на лице, пишет Лайф.
Популярная 53-летняя певица Валерия на днях решила удивить подписчиков и опубликовала необычное видео. На нем команда стилистов и визажистов готовила звезду к выходу. Артистка сидела в халате перед зеркалом, пока вокруг неё суетились мастера, превращая Валерию в настоящую королеву. Однако больше всего привлёк внимание пользователей Instagram вовсе не конечный результат.
В самом начале ролика певица предстала в максимально натуральном виде, и эта картина поразила фанатов. Они привыкли видеть кумира при полном параде — в дорогих нарядах и с ярким макияжем. А здесь перед ними появилась настоящая 53-летняя бабушка, которая выглядела на свой возраст. Заплывшие глаза, обвисшие щёки и тонкие губы, которые совсем пропали за слоем тонального крема, — вот что встретило поклонников.