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Уку Сувисте был выбран самым горячим мужчиной на «Евровидении»: «Я смогу согреть дождливый Роттердам!»

Участник конкурса Уку Сувисте из Эстонии позирует на «Бирюзовом ковре» во время церемонии открытия конкурса песни «Евровидение-2021» в Роттердаме, Нидерланды, 16 мая 2021 года. ФОТО: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Неделя Евровидения уже началась, и сегодня уже состоялось церемония открытия «Евровидения-2021» на «Бирюзовом ковре». С нашим конкурсантом Уку Сувисте также провели интервью. Стоит отметить, что Уку в отличие от многих других эпатажных конкурсантов вышел на «Бирюзовый ковер» в элегантном черном костюме.

Уку похвалил Роттердам отметив, что сколько бы он ни видел ранее этот город, ему он действительно нравится и не перестает удивлять. Что касается опыта участия на песенном конкурсе, он отметил, что все сильно отличается от ожидаемого и что тесты пробные выступления прошли успешно.
 

Смотрите видео церемонии открытия начиная с:
 - 01:25:11 - Уку Сувисте
 - 00:34:57 - Manizha - России;
 - 01:43:25 - Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров - Молдова

По словам интервьюера, был проведен опрос, в ходе которого Сувисте выбрали и назвали самым сексуальным мужским исполнителем этого года. Уку, по-видимому, удивила эта новость и он даже немного расстреялся в ответе. Немного подумав, он отметил, что благодарен, и воспринял это как комплимент. Он в шутку добавил, что прогноз погоды показывает, что в Роттердаме будет дождливая погода всю следующую неделю, но, возможно, ему удастся немного всех разогреть.

Что касается свободного времени, он сказал, что в основном отдыхает и спит. «Я также выходил на пробежку и осматривал город. Еще мне принесли Xbox и я играл в игры».

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