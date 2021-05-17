Уку Сувисте был выбран самым горячим мужчиной на «Евровидении»: «Я смогу согреть дождливый Роттердам!»

Уку похвалил Роттердам отметив, что сколько бы он ни видел ранее этот город, ему он действительно нравится и не перестает удивлять. Что касается опыта участия на песенном конкурсе, он отметил, что все сильно отличается от ожидаемого и что тесты пробные выступления прошли успешно.



Смотрите видео церемонии открытия начиная с:

- 01:25:11 - Уку Сувисте;

- 00:34:57 - Manizha - России;

- 01:43:25 - Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров - Молдова 6

По словам интервьюера, был проведен опрос, в ходе которого Сувисте выбрали и назвали самым сексуальным мужским исполнителем этого года. Уку, по-видимому, удивила эта новость и он даже немного расстреялся в ответе. Немного подумав, он отметил, что благодарен, и воспринял это как комплимент. Он в шутку добавил, что прогноз погоды показывает, что в Роттердаме будет дождливая погода всю следующую неделю, но, возможно, ему удастся немного всех разогреть.