Летние фестивали в Эстонии в силе: добавлено еще одно новое мероприятие

Rakvere Funkfest - новое явление среди всех фестивалей Эстонии, которое состоится 24 июля этого года в рамках однодневной программы.

Это действительно супер программа! На фестивале выступят самые крутые фанк-группы страны, в том числе Lexsoul Dancemachine, Gram-Of-Fun, представитель эстоноязычной фанк-музыки Arg Part и мастер альтернативной музыки Kenors, 1

- представил Йоханнес Пихлак, главный организатор мероприятия.

Кроме того, могут порадоваться поклонники Genialists, которых уже называют классикой. Rakvere Funkfest возродит творчество горячо любимой эстонцами супергруппы на посвященном им концерте.

Две прекрасные концертные площадки под открытым небом, окруженные красивой зеленью, рвами, видами на крепость и мельницы, придадут фестивалю «фанктастическую» атмосферу, 1

- пояснил Пихлак.

До следующих указаний правительства в продажу поступило ограниченное количество билетов. При организации мероприятия учитываются все требования и рекомендации Департамента здоровья.



