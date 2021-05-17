Эстонская светская львица собирается добиться еще более сногсшибательной фигуры: нечто крупное впереди!

Вот и один из последних снимков красотки сделан около бассейна, а позирует она в бикини красивого голубого цвета, который только подчеркивает ее идеальную фигуру и бронзовый загар. Также Мэрилин пообещала, что в скором времени мы услышим о некоем большом международном проекте...