Пн, 17.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Эстонская светская львица собирается добиться еще более сногсшибательной фигуры: нечто крупное впереди!

Merylin Nau ФОТО: Kuvatõmmis Merylin Nau Instagramist.

Эстонская звезда социальных сетей Мэрилин Нау сейчас находится на одном из курортов Луизианы, США, откуда публикует шикарные фото.

Вот и один из последних снимков красотки сделан около бассейна, а позирует она в бикини красивого голубого цвета, который только подчеркивает ее идеальную фигуру и бронзовый загар. Также Мэрилин пообещала, что в скором времени мы услышим о некоем большом международном проекте...

Все еще отдыхаю. Набрала вес от здешней прекрасной еды,

- подписала она снимок.

Вряд ли кто-либо заметил прибавку в весе Мэрилин, но она все равно пообещала работать над этим.

Уже готовлюсь сбрасывать, потому что меня ждет крупный международный проект, для которого меня выбрали,

- рассказала она.

Но ничего точного Мэрилин не добавила. Возможно, речь идет о ее мечте сняться для рекламной кампании бренда Guess. Узнаем позже, а пока смотри фото!


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back