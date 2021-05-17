Эстонская светская львица собирается добиться еще более сногсшибательной фигуры: нечто крупное впереди!
Эстонская звезда социальных сетей Мэрилин Нау сейчас находится на одном из курортов Луизианы, США, откуда публикует шикарные фото.
Эстонская звезда социальных сетей Мэрилин Нау сейчас находится на одном из курортов Луизианы, США, откуда публикует шикарные фото.
Вот и один из последних снимков красотки сделан около бассейна, а позирует она в бикини красивого голубого цвета, который только подчеркивает ее идеальную фигуру и бронзовый загар. Также Мэрилин пообещала, что в скором времени мы услышим о некоем большом международном проекте...
Все еще отдыхаю. Набрала вес от здешней прекрасной еды,
- подписала она снимок.
Вряд ли кто-либо заметил прибавку в весе Мэрилин, но она все равно пообещала работать над этим.
Уже готовлюсь сбрасывать, потому что меня ждет крупный международный проект, для которого меня выбрали,
- рассказала она.
Но ничего точного Мэрилин не добавила. Возможно, речь идет о ее мечте сняться для рекламной кампании бренда Guess. Узнаем позже, а пока смотри фото!