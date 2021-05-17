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Я умер: измученный болезнями, забвением и нищетой Игорь Старыгин хоронил себя за девять лет до смерти

Игорь Старыгин ФОТО: Instagram

Для большинства зрителей он навсегда остался Арамисом. Впрочем, кто-то вспомнит красавца Костю Батищева из «Доживем до понедельника», аристократичного Микки из «Адъютанта его превосходительства» или избалованного Валерия Перевозчикова из «Впервые замужем». Когда-то в него влюблялись чуть ли не все девчонки Советского Союза. А потом он остался один на один с болезнями и забвением. Чуть продлить ему жизнь смогла последняя жена.

Москвич Игорь Старыгин с пятого класса занимался в театральной студии. Для него это было скорее хобби: поступать он собирался на юридический, чтобы пойти по дедовым стопам — работать в органах безопасности. Поступать в ГИТИС после школы он пошел за компанию с друзьями. А в результате оказался единственным, кто прошел по конкурсу.

Уже после выхода второго фильма, в котором он снялся, его герой запомнился зрителям. Это была картина «Доживем до понедельника», после которой Игорь, что называется, проснулся знаменитым.

Получив диплом, он устроился в Московский ТЮЗ, затем перешел в Театр им. Моссовета, после него был театр-студия «У Никитских ворот» и в последние годы — МХАТ им. Горького. В кино карьера тоже складывалась неплохо. Потом случился «Д’Артаньян и три мушкетера», после которого все четыре актера стали просто кумирами советских женщин. И если исполнитель главной роли Михаил Боярский, несмотря ни на что, остался с единственной женой, то Игорь Старыгин ходил в загс целых пять раз.

Атос (Вениамин Смехов), Портос (Валентин Смирнитский), д’Aртаньян (Михаил Боярский) и Арамис (Игорь Старыгин) — постаревшие, но все еще великолепные!

Кадр из фильма

 
Первой супругой стала однокурсница по ГИТИСу Людмила Исакова. Ее родители, люди со связями, помогли сыграть роскошную по советским временам свадьбу. Однако студенческий брак продержался всего год.
Затем случилась история, взбудоражившая театральный мир Москвы: 22-летний юнец Старыгин увел у драматурга Бориса Ардова его 28-летнюю жену Мику, несмотря на наличие двух дочерей. Страсти кипели нешуточные. Говорили, Ардов готов был все простить, лишь бы жена вернулась, чуть ли не вены себе резал. Но Мика была счастлива с новым избранником.

— Страсть у нас с Игорем была неимоверная: я в первый раз поняла смысл нашего существования на земле, осознала, зачем мужчина с женщиной ложатся в кровать, — признавалась она.

Ардова родила от Старыгина дочь Анастасию, они счастливо прожили 12 лет. Но соблазны, окружавшие Игоря благодаря его славе, были слишком велики: он почти открыто встречался с другими женщинами. Мика не выдержала и предложила развестись. А Старыгин после этого будет рассказывать, что Ардова была любовью всей его жизни.

В третий раз он женится на танцовщице Ирине Пуртовой, в четвертый — на продюсере Татьяне Сухачевой. А потом у него пошатнется здоровье: атеросклероз, проблемы с сосудами и злоупотребление алкоголем, который ему был категорически запрещен. Он перенес несколько операций, не мог выходить на сцену, в кино его звать перестали, все так называемые друзья о нем забыли. Он злился, переживал, но ничего не мог поделать. Лишь надеялся, что его хоть кто-то пригласит на роль.

— Я умер. Вот уже год-полтора как… — в 2000 году скажет он в интервью, которое организует ему фоторедактор издания «Собеседник» Екатерина Табашникова, встретив актера на одном из мероприятий и задав ему вопрос, где это он пропадает.

Эта женщина станет его пятой женой, впервые отправившись в загс в 41 год. Заставит его заняться собой, выходить в свет, широко отметить 60-летие, хотя он этого очень не хотел. Старыгин воспрянет духом. Его пригласят играть в антрепризе, он снова появится на съемочной площадке.

Последней киноролью Игоря Владимировича станет Арамис — в заключительном фильме трилогии «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». Прославившую его роль актер и любил, и ненавидел. Но это было лучше, чем ничего.

Казалось, жизнь налаживается. Но тут актера сразил инсульт, практически сразу за ним второй. Врачи боролись за жизнь Старыгина, жена Екатерина приложила все усилия, чтобы вытащить супруга. Он вроде бы пошел на улучшение, но 8 ноября 2009 года его земная история закончилась. Игорю Старыгину было 63 года.

— Согласие на съемки в «Возвращении мушкетеров» в 2008 г. он, да и все они - Атос, Портос и д'Артаньян, — дал только ради одного: еще раз, последний, сыграть всем вместе. И в первый же день снимали сцену смерти Арамиса. Этот фильм Игоря и убил, — уверена Екатерина Табашникова. — Режиссер не выполнил обещания дать ему озвучить себя самому. Как и в предыдущих фильмах, его озвучивал Ясулович. Муж страшно переживал, молча. Махнул на себя рукой. Перестал лечиться. А может, просто не хотел тратить время на больницы. Незадолго до смерти у него наконец появилась роль в театре, он набрал курс студентов. В нем была эта голубая кровь, это невероятное чувство собственного достоинства — даже посреди ободранной квартирки, в которую его выселила четвертая жена. Когда развалился Союз, умерли одновременно театр и кино, Старыгин был на самом пике, в расцвете лет! И вдруг ничего не стало. Он тяжело переживал свою ненужность. Пришла болезнь. Он падал в обмороки, ноги болели так, что не мог даже подняться на сцену… Но на все выпады судьбы отвечал: «А я все равно всех вас люблю».


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