Я умер: измученный болезнями, забвением и нищетой Игорь Старыгин хоронил себя за девять лет до смерти

Москвич Игорь Старыгин с пятого класса занимался в театральной студии. Для него это было скорее хобби: поступать он собирался на юридический, чтобы пойти по дедовым стопам — работать в органах безопасности. Поступать в ГИТИС после школы он пошел за компанию с друзьями. А в результате оказался единственным, кто прошел по конкурсу.
Уже после выхода второго фильма, в котором он снялся, его герой запомнился зрителям. Это была картина «Доживем до понедельника», после которой Игорь, что называется, проснулся знаменитым.
Получив диплом, он устроился в Московский ТЮЗ, затем перешел в Театр им. Моссовета, после него был театр-студия «У Никитских ворот» и в последние годы — МХАТ им. Горького. В кино карьера тоже складывалась неплохо. Потом случился «Д’Артаньян и три мушкетера», после которого все четыре актера стали просто кумирами советских женщин. И если исполнитель главной роли Михаил Боярский, несмотря ни на что, остался с единственной женой, то Игорь Старыгин ходил в загс целых пять раз.
Атос (Вениамин Смехов), Портос (Валентин Смирнитский), д’Aртаньян (Михаил Боярский) и Арамис (Игорь Старыгин) — постаревшие, но все еще великолепные!
Кадр из фильма
Первой супругой стала однокурсница по ГИТИСу Людмила Исакова. Ее родители, люди со связями, помогли сыграть роскошную по советским временам свадьбу. Однако студенческий брак продержался всего год.
Затем случилась история, взбудоражившая театральный мир Москвы: 22-летний юнец Старыгин увел у драматурга Бориса Ардова его 28-летнюю жену Мику, несмотря на наличие двух дочерей. Страсти кипели нешуточные. Говорили, Ардов готов был все простить, лишь бы жена вернулась, чуть ли не вены себе резал. Но Мика была счастлива с новым избранником.
— Страсть у нас с Игорем была неимоверная: я в первый раз поняла смысл нашего существования на земле, осознала, зачем мужчина с женщиной ложатся в кровать, — признавалась она.
Ардова родила от Старыгина дочь Анастасию, они счастливо прожили 12 лет. Но соблазны, окружавшие Игоря благодаря его славе, были слишком велики: он почти открыто встречался с другими женщинами. Мика не выдержала и предложила развестись. А Старыгин после этого будет рассказывать, что Ардова была любовью всей его жизни.
В третий раз он женится на танцовщице Ирине Пуртовой, в четвертый — на продюсере Татьяне Сухачевой. А потом у него пошатнется здоровье: атеросклероз, проблемы с сосудами и злоупотребление алкоголем, который ему был категорически запрещен. Он перенес несколько операций, не мог выходить на сцену, в кино его звать перестали, все так называемые друзья о нем забыли. Он злился, переживал, но ничего не мог поделать. Лишь надеялся, что его хоть кто-то пригласит на роль.
— Я умер. Вот уже год-полтора как… — в 2000 году скажет он в интервью, которое организует ему фоторедактор издания «Собеседник» Екатерина Табашникова, встретив актера на одном из мероприятий и задав ему вопрос, где это он пропадает.