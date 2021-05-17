Я умер: измученный болезнями, забвением и нищетой Игорь Старыгин хоронил себя за девять лет до смерти

— Согласие на съемки в «Возвращении мушкетеров» в 2008 г. он, да и все они - Атос, Портос и д'Артаньян, — дал только ради одного: еще раз, последний, сыграть всем вместе. И в первый же день снимали сцену смерти Арамиса. Этот фильм Игоря и убил, — уверена Екатерина Табашникова. — Режиссер не выполнил обещания дать ему озвучить себя самому. Как и в предыдущих фильмах, его озвучивал Ясулович. Муж страшно переживал, молча. Махнул на себя рукой. Перестал лечиться. А может, просто не хотел тратить время на больницы. Незадолго до смерти у него наконец появилась роль в театре, он набрал курс студентов. В нем была эта голубая кровь, это невероятное чувство собственного достоинства — даже посреди ободранной квартирки, в которую его выселила четвертая жена. Когда развалился Союз, умерли одновременно театр и кино, Старыгин был на самом пике, в расцвете лет! И вдруг ничего не стало. Он тяжело переживал свою ненужность. Пришла болезнь. Он падал в обмороки, ноги болели так, что не мог даже подняться на сцену… Но на все выпады судьбы отвечал: «А я все равно всех вас люблю».