«Дешевая подделка!» Памела Андерсон раскритиковала новый сериал о своем романе с Томми Ли

По их словам, Пэм попались на глаза первые кадры из проекта, в котором ее играет Лили Джеймс («Война и мир», «Золушка», Mamma Mia!), а рокера и ее бывшего супруга Томми Ли — звезда Marvel Себастиан Стэн. Андерсон назвала сериал «шуткой» и «дешевой подделкой», добавив, что никогда не слышала ни о Джеймс, ни о Стэне и ей на них плевать. Друзья Андерсон также передали журналистам, что актриса точно не будет смотреть сериал.

Подруга Памелы, вдова Курта Кобейна Кортни Лав, также не стеснялась в выражениях, когда ее спросили о предстоящем сериале. Рокерша обвинила создателей шоу в попытке нажиться на ужасном нарушении личной жизни, которое разрушило жизнь Андерсон. Речь идет об опубликованном в 1995 году домашнем видео с участием Пэм и Томми.

Это возмутительно. Когда это видео опубликовали, мы записывали новую песню в студии. Все, абсолютно все звукоинженеры, продюсеры и другие мужчины смотрели этот ролик с огромным злорадством. Это было отвратительно. Жизнь моей подруги Памелы была разрушена, 1

- сказала Кортни Лав.

Мини-сериал студии Hulu «Пэм и Томми» расскажет о бурных отношениях Памелы Андерсон и барабанщика Motley Crue Томми Ли, а также об их скандальном браке и не менее скандальном случае, когда в Сеть было слито интимное видео с их участием. В настоящий момент ведутся съемки, дата выхода пока не известна.



