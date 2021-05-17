Вскрылась шокирующая правда о блондинке, разбившей семью Пелагеи

Слезы счастья

- До Вани у Маши и отношений таких ни с кем не было, чтобы идти к венцу или вместе жить, - продолжает Елена Юрьевна. - Она вообще очень тихая и скромная девушка. Даже говорит тихим-тихим голосом. Никогда не кричит и не устраивает истерики. С Ваней ее познакомил на каком-то мероприятии мой сын Игнат, которого связывает с ним давняя дружба. Возможно, впервые они с Машей пересеклись, когда Ваня еще был мужем Пелагеи. Но никто втихаря ни с кем не встречался и за спиной ничего не строил.

Встречаться они начали в тот момент, когда у Вани уже произошел разлад с Пелагеей и он не жил с ней. Мой сын никогда бы не допустил, чтобы шли параллельно отношения с людьми, с которыми он дружит семьями. И Маша не тот человек, чтобы пойти на такое. Ей уже ближе к тридцати. И вступать в связь с женатым мужчиной, зная, что впереди ничего не светит, ей ни к чему. При первой же возможности она привезла Ваню знакомиться к нам в Нижневартовск.

Здесь живут наши с Мариной родители - бабушка и дедушка Маши. Мама у нас болеет. Уже несколько лет лежит и не встает. И наши дети, когда у них в жизни случается какой-то важный момент, стараются сразу приехать к бабушке и дедушке. У нас в семье так заведено, что и в горе, и в радости мы всегда вместе.

Помолвка Маши и Вани тоже проходила в Нижневартовске, в ресторане моего отеля. Мы с Ваней готовили ее втайне от всех. Даже Маша ничего об этом не знала. Для нее это было полной неожиданностью. И когда он надел ей кольцо на палец, у них обоих на глазах были искренние слезы счастья.

Такое воспитание

- Мне очень обидно, что Машу называют разлучницей, - вздыхает тетя Марии Гончар. - Согласитесь, когда у людей что-то не складывается в отношениях, виноваты всегда только двое. Нельзя сваливать вину на какого-то третьего человека. Если у двоих все хорошо, то не появится никакой третий. И уж ни в коем случае нельзя втягивать в выяснение отношений детей. Не понимаю, зачем Пелагея это делает. Когда-то она останавливалась в моем отеле. По-моему, это было еще до ее замужества. Со многими артистами у меня складывались дружеские отношения. Я всегда сама их встречала, сама кормила и старалась провести с ними вечер. Но с Пелагеей у меня как-то не получилось познакомиться.

Надеюсь, она пересмотрит свои взгляды и перестанет превращать семью в арену для боевых действий. Глядя на Машу и Ваню, мне кажется, что они нашли друг друга. В молодости я работала в загсе. И когда очередная пара заходила на регистрацию, я сразу чувствовала, созданы ли люди друг для друга. По-моему, Маша и Ваня - это как раз тот случай.

Женщины в нашем роду никогда не давят и не ломают мужчин. Если весь мир ополчится против них, мы готовы стоять за их спиной и подавать им патроны. И Маша поддерживает Ваню во всех трудностях. Ее не волнует, сколько у него денег. Даже если завтра он уйдет из хоккейной команды и не будет зарабатывать, она все равно останется рядом с ним. Выгонять мужа из дома, как собаку, или устраивать за ним слежку - это не про Машу. Такое в нашей семье воспитание.



