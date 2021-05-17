Вскрылась шокирующая правда о блондинке, разбившей семью Пелагеи
По словам тети Марии Гончар, слухи о невероятном богатстве их семьи сильно преувеличены.
По словам тети Марии Гончар, слухи о невероятном богатстве их семьи сильно преувеличены.
Пока певица Полина Ханова, более известная как Пелагея, делила в суде имущество и билась за алименты с бывшим мужем и отцом ее дочери Таисии - хоккеистом Иваном Телегиным, стало известно, что он официально предложил руку и сердце своей новой возлюбленной - уроженке Нижневартовска Марии Гончар. Чтобы узнать подробности из первых рук, «Экспресс газета» обратилась к тете невесты - Елене Дергуновой, хозяйке легендарного нижневартовского отеля «Обь», в котором останавливались София Ротару, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и многие другие знаменитости.
- В Интернете пишут, будто Маша - дочка миллионеров, - пожаловалась нам Елена Дергунова. - На самом деле это далеко не так. Ее мама Марина - моя родная сестра. Она занимается в моей компании бухгалтерией. Никакого своего бизнеса не имеет.
Папа Маши уже 8 лет пенсионер. Когда-то был летчиком. Но из-за травмы позвоночника был вынужден оставить профессию. До выхода на пенсию трудился в строительной компании. Сейчас переехал из Нижневартовска в Анапу и решил построить там небольшой домик.
Брат Маши, пока учился в институте, вообще был рабочим на буровой. А по окончании учебы получил должность специалиста в департаменте нефтяной компании. В общем, у них самая обычная среднестатистическая семья. Никакими миллионами там и не пахнет.
Мой сын Игнат тоже никакой не «коньячный король», как о нем сообщает Интернет. Раньше он, как и брат Маши, работал на частную нефтяную компанию. Сейчас занимается строительством. Да, у моего мужа действительно была очень крупная компания по оптовой продаже алкоголя. Он был дистрибьютором коньяка Hennessy в нашем регионе. Но в 2012 году его не стало. У него в клапане сердца был внутренний дефект, который невозможно было выявить. С возрастом развилась мерцательная аритмия. Однажды вечером он лег спать и утром не проснулся. Два месяца не дожил до 50-летия. После его смерти алкогольный бизнес мы с детьми сразу закрыли. Поняли, что не будем этим заниматься. И Маша к бизнесу моего покойного мужа не имеет никакого отношения. Разговоры про ее собственную туристическую компанию - тоже глупости полные! Тем более этот бизнес сейчас в большой-большой… не будем произносить это слово вслух. Маша окончила МГИМО. Владеет несколькими иностранными языками. Занимает очень скромную должность в одной государственной компании. В какой именно - не буду говорить. Там очень ценят, что это до сих пор не стало достоянием общественности.
Представители спортсмена уверяют, что Пелагея позволяет Телегину видеться с их дочкой Таисией только по видеосвязи. Тогда как отец желает полноценно участвовать в ее жизни. А еще он обвиняет экс-жену в несправедливом разделе совместно нажитого имущества. Претендует, например, на московскую квартиру за 85 млн руб., в которой певица с девочкой и живут. Однако сторона артистки доказывает, что эта недвижимость была приобретена на деньги матери Пелагеи.
Слезы счастья
- До Вани у Маши и отношений таких ни с кем не было, чтобы идти к венцу или вместе жить, - продолжает Елена Юрьевна. - Она вообще очень тихая и скромная девушка. Даже говорит тихим-тихим голосом. Никогда не кричит и не устраивает истерики. С Ваней ее познакомил на каком-то мероприятии мой сын Игнат, которого связывает с ним давняя дружба. Возможно, впервые они с Машей пересеклись, когда Ваня еще был мужем Пелагеи. Но никто втихаря ни с кем не встречался и за спиной ничего не строил.
Встречаться они начали в тот момент, когда у Вани уже произошел разлад с Пелагеей и он не жил с ней. Мой сын никогда бы не допустил, чтобы шли параллельно отношения с людьми, с которыми он дружит семьями. И Маша не тот человек, чтобы пойти на такое. Ей уже ближе к тридцати. И вступать в связь с женатым мужчиной, зная, что впереди ничего не светит, ей ни к чему. При первой же возможности она привезла Ваню знакомиться к нам в Нижневартовск.
Здесь живут наши с Мариной родители - бабушка и дедушка Маши. Мама у нас болеет. Уже несколько лет лежит и не встает. И наши дети, когда у них в жизни случается какой-то важный момент, стараются сразу приехать к бабушке и дедушке. У нас в семье так заведено, что и в горе, и в радости мы всегда вместе.
Помолвка Маши и Вани тоже проходила в Нижневартовске, в ресторане моего отеля. Мы с Ваней готовили ее втайне от всех. Даже Маша ничего об этом не знала. Для нее это было полной неожиданностью. И когда он надел ей кольцо на палец, у них обоих на глазах были искренние слезы счастья.
Такое воспитание
- Мне очень обидно, что Машу называют разлучницей, - вздыхает тетя Марии Гончар. - Согласитесь, когда у людей что-то не складывается в отношениях, виноваты всегда только двое. Нельзя сваливать вину на какого-то третьего человека. Если у двоих все хорошо, то не появится никакой третий. И уж ни в коем случае нельзя втягивать в выяснение отношений детей. Не понимаю, зачем Пелагея это делает. Когда-то она останавливалась в моем отеле. По-моему, это было еще до ее замужества. Со многими артистами у меня складывались дружеские отношения. Я всегда сама их встречала, сама кормила и старалась провести с ними вечер. Но с Пелагеей у меня как-то не получилось познакомиться.
Надеюсь, она пересмотрит свои взгляды и перестанет превращать семью в арену для боевых действий. Глядя на Машу и Ваню, мне кажется, что они нашли друг друга. В молодости я работала в загсе. И когда очередная пара заходила на регистрацию, я сразу чувствовала, созданы ли люди друг для друга. По-моему, Маша и Ваня - это как раз тот случай.
Женщины в нашем роду никогда не давят и не ломают мужчин. Если весь мир ополчится против них, мы готовы стоять за их спиной и подавать им патроны. И Маша поддерживает Ваню во всех трудностях. Ее не волнует, сколько у него денег. Даже если завтра он уйдет из хоккейной команды и не будет зарабатывать, она все равно останется рядом с ним. Выгонять мужа из дома, как собаку, или устраивать за ним слежку - это не про Машу. Такое в нашей семье воспитание.