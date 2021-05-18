Названы самые удачные дни недели и числа для разных знаков Зодиака
Анна Зорина рассказала, когда следует ловить удачу за хвост разным представителям астрологического круга, пишет Пятый канал.
Анна Зорина рассказала, когда следует ловить удачу за хвост разным представителям астрологического круга, пишет Пятый канал.
Одним везет в выходные, а другим в будни. Кто-то сходит с ума при виде цифры 7 в надежде, что она защитит их от страшной «чертовой дюжины». А астролог Анна Зорина просто знает, что у каждого знака Зодиака есть собственное число удачи и благоприятные дни недели.
Овны
Овнам приносит удачу цифра 3, а вот лучше всего получается добиться желаемого во второй день недели — вторник. В это время они могут добиться успеха у противоположного пола, заслужить похвалу на работе или встретить потенциально партнера.
Тельцы
Тельцам повезло — им везет по пятницам. А если в их руки попадает что-то с цифрой 6, то успех гарантирован.
Близнецы
Близнецы из-за своей двойственности часто добиваются наибольшего успеха в дни, когда на их стороне есть верный партнер. Самое счастливое число для них — 4, а для важных встреч и деловых контактов лучше всего подходит среда.
Раки
Понедельник — день тяжелый. Но не для Раков — им везет именно в эти дни. Их счастливое число — это 2, а озвучивать Вселенной свои мечты им лучше всего в полнолуние. В процессе убывания Луны желания постепенно начинают исполняться.
Львы
Удача благоволит королям астрологической дюжины в ранние утренние часы. Но лучше всего у них получается достигать поставленных целей по воскресеньям. Счастливое число — 1.
Девы
Девы — спокойный, уравновешенный знак, которому свойственно планировать все сильно загодя. Так что и лучшим днем для них является середина недели — среда. А удачу приносит цифра 4.
Весы
Весам приносит свежие силы и хорошие идеи отдых на природе. Поэтому самый благополучный день для них — пятница, когда можно уехать после работы за город. А везет им, если рядом есть цифра 6.
Скорпионы
Скорпионы не верят в удачу, которую приносит им Вселенная на блюдечке с голубой каемочкой. Так что не доверяют представители этого знака и счастливым талисманам. И все же удачу им приносит цифра 3, а лучший день для получения всех благ — это вторник.
Стрельцы
У Стрельцов отлично получается самим добиваться желаемого. Но если редкие представители этого знака захотят себе помочь чудом нумерологии, то лучше всего подойдет для этого цифра 5. А самый благоприятный день на недели выпадает на четверг.
Козероги
Семерка считается самым счастливым числом. И Козерогам повезло, 7 — это еще и их личная цифра, которая приносит им удачу. А везет им по субботам.
Водолеи
Представители знака Воздуха, Водолеи стремятся к постоянным изменениям, смене обстановки, движению. Поэтому и так импонирует счастливое число бесконечности 8. Оно приносит им удачу, особенно — по субботам.
Рыбы
Рыбы вечно мечутся и не могут выбрать что-то свое в жизни. Поэтому им стоит внести немного спокойствия в свой дом — провести расхламление, обратить внимание на все с цифрой 9 и знать, что больше всего успех вероятен для них в четверг.