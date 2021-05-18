Названы самые удачные дни недели и числа для разных знаков Зодиака

Одним везет в выходные, а другим в будни. Кто-то сходит с ума при виде цифры 7 в надежде, что она защитит их от страшной «чертовой дюжины». А астролог Анна Зорина просто знает, что у каждого знака Зодиака есть собственное число удачи и благоприятные дни недели.

Овны

Овнам приносит удачу цифра 3, а вот лучше всего получается добиться желаемого во второй день недели — вторник. В это время они могут добиться успеха у противоположного пола, заслужить похвалу на работе или встретить потенциально партнера.

Тельцы

Тельцам повезло — им везет по пятницам. А если в их руки попадает что-то с цифрой 6, то успех гарантирован.

Близнецы

Близнецы из-за своей двойственности часто добиваются наибольшего успеха в дни, когда на их стороне есть верный партнер. Самое счастливое число для них — 4, а для важных встреч и деловых контактов лучше всего подходит среда.

Раки

Понедельник — день тяжелый. Но не для Раков — им везет именно в эти дни. Их счастливое число — это 2, а озвучивать Вселенной свои мечты им лучше всего в полнолуние. В процессе убывания Луны желания постепенно начинают исполняться.

Львы

Удача благоволит королям астрологической дюжины в ранние утренние часы. Но лучше всего у них получается достигать поставленных целей по воскресеньям. Счастливое число — 1.

Девы

Девы — спокойный, уравновешенный знак, которому свойственно планировать все сильно загодя. Так что и лучшим днем для них является середина недели — среда. А удачу приносит цифра 4.

Весы

Весам приносит свежие силы и хорошие идеи отдых на природе. Поэтому самый благополучный день для них — пятница, когда можно уехать после работы за город. А везет им, если рядом есть цифра 6.

Скорпионы

Скорпионы не верят в удачу, которую приносит им Вселенная на блюдечке с голубой каемочкой. Так что не доверяют представители этого знака и счастливым талисманам. И все же удачу им приносит цифра 3, а лучший день для получения всех благ — это вторник.

Стрельцы

У Стрельцов отлично получается самим добиваться желаемого. Но если редкие представители этого знака захотят себе помочь чудом нумерологии, то лучше всего подойдет для этого цифра 5. А самый благоприятный день на недели выпадает на четверг.

Козероги

Семерка считается самым счастливым числом. И Козерогам повезло, 7 — это еще и их личная цифра, которая приносит им удачу. А везет им по субботам.

Водолеи

Представители знака Воздуха, Водолеи стремятся к постоянным изменениям, смене обстановки, движению. Поэтому и так импонирует счастливое число бесконечности 8. Оно приносит им удачу, особенно — по субботам.

Рыбы