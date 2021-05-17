Пн, 17.05.2021
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Солист Мариинского театра впал в кому в результате прогулки на электросамокате

Давид Залеев ФОТО: ВКонтакте

Близкие танцора Давида Залеева забили тревогу, когда он не пришел на свой спектакль, сообщает Пятый канал.

Танцор Давид Залеев, катаясь на электросамокате, получил тяжелую травму головы и был экстренно прооперирован. Сейчас 31-летний солист Мариинского театра находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

«Давид упал с электросамоката, возможно, его сбили. Как именно и когда произошла трагедия, а также как быстро ему смогли оказать помощь, неизвестно. Его начали искать, когда Давид не пришел на спектакль. Нашли его в Мариинской больнице», — пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в окружении артиста.

На данный момент хирурги провели Залееву трепанацию черепа и удалили гематому, однако прогнозы не очень хорошие, сообщают близкие танцора.

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