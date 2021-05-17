Солист Мариинского театра впал в кому в результате прогулки на электросамокате

Танцор Давид Залеев, катаясь на электросамокате, получил тяжелую травму головы и был экстренно прооперирован. Сейчас 31-летний солист Мариинского театра находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

«Давид упал с электросамоката, возможно, его сбили. Как именно и когда произошла трагедия, а также как быстро ему смогли оказать помощь, неизвестно. Его начали искать, когда Давид не пришел на спектакль. Нашли его в Мариинской больнице», — пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в окружении артиста.