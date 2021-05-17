Солист Мариинского театра впал в кому в результате прогулки на электросамокате
Близкие танцора Давида Залеева забили тревогу, когда он не пришел на свой спектакль, сообщает Пятый канал.
Близкие танцора Давида Залеева забили тревогу, когда он не пришел на свой спектакль, сообщает Пятый канал.
Танцор Давид Залеев, катаясь на электросамокате, получил тяжелую травму головы и был экстренно прооперирован. Сейчас 31-летний солист Мариинского театра находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.
«Давид упал с электросамоката, возможно, его сбили. Как именно и когда произошла трагедия, а также как быстро ему смогли оказать помощь, неизвестно. Его начали искать, когда Давид не пришел на спектакль. Нашли его в Мариинской больнице», — пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в окружении артиста.
На данный момент хирурги провели Залееву трепанацию черепа и удалили гематому, однако прогнозы не очень хорошие, сообщают близкие танцора.