«Живет в аду»: дочь Волочковой боится, что ее убьет собственный отец

Анастасия Волочкова заявила, что сейчас у нее тяжелые отношения как с дочерью от Игоря Вдовина, так и с матерью. По ее словам, это связано с тем, что она дает довольно откровенные интервью.

Известно, что несколько лет экс-балерина вела судебные тяжбы с бывшим супругом, требуя вернуть крупный долг.

«Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня три миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости», — рассказала артистка в шоу «Исповедь» на YouTube-канале Premier.

Однако, считает Волочкова, сейчас у Ариадны отношения не складываются и с отцом.

«Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну», — заявила звезда.