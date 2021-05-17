«Живет в аду»: дочь Волочковой боится, что ее убьет собственный отец
По словам балерины, причиной конфликтов между дочкой Аришей и Игорем Вдовиным могла стать ее откровенность, пишет Пятый канал.
По словам балерины, причиной конфликтов между дочкой Аришей и Игорем Вдовиным могла стать ее откровенность, пишет Пятый канал.
Анастасия Волочкова заявила, что сейчас у нее тяжелые отношения как с дочерью от Игоря Вдовина, так и с матерью. По ее словам, это связано с тем, что она дает довольно откровенные интервью.
Известно, что несколько лет экс-балерина вела судебные тяжбы с бывшим супругом, требуя вернуть крупный долг.
«Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня три миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости», — рассказала артистка в шоу «Исповедь» на YouTube-канале Premier.
Однако, считает Волочкова, сейчас у Ариадны отношения не складываются и с отцом.
«Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну», — заявила звезда.
Что касается матери Анастасии, то ей не понравилось, что она рассказала репортерам о недвижимости Сулеймана Керимова, которую тот ей подарил. Эти апартаменты, по словам звезды, фактически украла у нее мать, после чего продала их.