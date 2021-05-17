Чем для здоровья чревата плохая осанка

Искривление позвоночника приводит к невозможности «дышать полной грудью». А недостаточная циркуляция крови, в свою очередь, провоцирует плохой обмен веществ, быстрое старение кожи и слабый иммунитет.
Исследователи Колумбийского университета установили, что у людей с правильной осанкой наблюдается снижение кортизола (гормона стресса) на 25%, в то время как у сутулых пациентов уровень этого гормона повышается на 15%.
Как ни странно, для того, чтобы поддерживать неправильную осанку, организм тратит куда больше энергии и сил. Постоянное излишнее напряжение мышц спины и шеи чревато болями, судорогами, слабостью и общей усталостью организма.