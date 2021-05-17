Чем для здоровья чревата плохая осанка

С самого детства нам твердили: «Не сутулься!», «Выпрями спину!». Но если одни следовали этим советам, то другие их игнорировали и наверняка пожалели об этом в будущем, ведь плохая осанка чревата различными недугами. Подробнее о них – в материале «Рамблера».