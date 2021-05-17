Борис Корчевников впервые рассказал о тайной экс-жене

О том, что Борис Корчевников был женат, сообщал диктор Владимир Березин. Он рассказал, что тайная свадьба телеведущего и актрисы Анны-Сесиль Свердловой прошла скромно и было похожа на приятное чаепитие. Впрочем, развод супругов тоже был тихим и без объяснения причин. Борис и Анна были вместе восемь лет.

Артист по сей день не может забыть артистку и говорит о ней с любовью. «Я встретил Аню в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви. Это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», - цитирует 38-летнего Корчевникова Tele.ru.

После расставания с избранницей Борис так и не решился на новые отношения. Телеведущий не скрывает, что мечтает о семье и детях, но пока он не встретил девушку своей мечты. Корчевников с головой ушел в работу. «Я очень люблю свою работу. Но много раз замечал: когда она занимает первое место в жизни, то рушится все остальное», - поведал он.