Стас Михайлов показал нежность с эффектной супругой

52-летний певец Стас Михайлов не устает восхищаться своей женой Инной. Супруги в браке почти 10 лет и все так же трепетно относятся друг к другу.

Артист и его невероятная муза продолжают демонстрировать нежность и любовь, несмотря на годы, прожитые вместе.

Окрыленный неугасающими чувствами к горячо любимой супруге певец показал совместное фото с женой. Артист выступил с пламенной и емкой речью, обращенной к своим подписчикам в Instagram.

«Любите и берегите друга друга!» – написал исполнитель хита «Без тебя».

На фото он предстал в объятиях 48-летней супруги. Эффектная блондинка появилась в кадре в ярко-красном наряде. Образ выделил Инну на фоне звездного супруга, облачившегося во все черное.

Трогательная публикация с демонстрацией нежности по отношению к Инне привела фанатов артиста в неописуемый восторг. Пользователи отметили, что пара прекрасно смотрится вместе, и с годами они становятся только краше.

Ранее Стас Михайлов растрогал фанатов обращением к жене. Артист опубликовал специальный видеоролик в честь дня рождения возлюбленной, которой 9 мая исполнилось 48 лет.



