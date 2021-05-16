Сын Наташи Королевой объяснил, почему он не остался жить в США и вернулся в Россию

Сын Наташи Королевой отправился за океан: 19-летний Архип улетел в Майами, чтобы навестить бабушку. Мама артистки Людмила Порывай эмигрировала в США еще в начале 2000-х, когда певица купила апартаменты на берегу океана в престижном районе Майами. Юный Архип тоже пытался прижиться в Америке. Наташа отправила сына учиться в США, где он изучал английский и ходил в местную школу. Однако Архипу в Майами не понравилось, и он решил вернуться в Россию. В Инстаграме молодой человек объяснил, почему он не остался в Америке.

«Прожив там три года, я понял, что это не мое, – рассказал наследник Королевой. – По трем причинам: менталитет людей. Климат (я не фанат постоянной влажности и сорокоградусной жары круглый год). Атмосфера».

Архип признался, что в Майами ему было скучно: по его мнению, жизнь в этом городе течет очень медленно. Тем не менее, он обзавелся приятелями во Флориде, и теперь с удовольствием приезжает тужа погостить.

«За время проживания во Флориде я завел много знакомых и друзей, поэтому все равно чувствуется какая-то ностальгия и привязка к этому месту», – рассказал сын звезды.

Сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко учится в Высшей школе экономики на факультете японистики. В свободное время он подрабатывает частными уроками японского языка. Помимо учебы Архип пробует себя на сцене в шоу-бизнесе и выступает вместе с мамой. Под псевдонимом Грек молодой человек записал несколько песен. А недавно сын артистки перепел ее знаменитый хит «Дельфин и русалка» и выпустил ремейк.

Несмотря на юный возраст, Архип – уже жених: сын певицы обручился со своей возлюбленной, 20-летней Мелиссой. У девушки нетривиальная профессия: она – танцовщица на шесте. Впрочем, сыну стриптизера Тарзана это занятие кажется вполне обычным, поэтому ремесло будущей жены его совсем не смущает. Архип сделал Мелиссе предложение еще в феврале, в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства. Теперь девушка мечтает о белом платье и фате новобрачной. Свадьбу, по ее словам, она хочет сыграть летом.

Звездная мама Наташа Королева признается, что с выбором сына она смирилась.

«Так ему повезло, это его судьба. Тут я не смогу ничего сделать, поверьте», – пожимает плечами певица.

Невеста Архипа уже поселилась в доме его родителей, на третьем этаже особняка в подмосковном поселке Крекшино. Девушка делит комнату вместе с возлюбленным. Мелисса и Архип познакомились в компании общих друзей. Поначалу она не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Более того, девушка говорит, что зарабатывала гораздо больше своего бойфренда, и даже частенько платила за него в ресторане. Поскольку Архип еще студент, он сам не зарабатывает и финансово зависит от родителей, которые платят за его обучение в вузе около 500 тысяч рублей (5560 евро) в год. Мелисса же, по ее словам, зарабатывала стриптизом около 800 тысяч рублей (8900 евро) в месяц.

«Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей (8900 евро) в месяц. Я жадная стриптизерша», – рассказала девушка в в программе «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».



