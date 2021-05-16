«Пенис ни разу не встал»: известный певец не смог возбудиться от Муцениеце под пристальным взглядом Прилучного
Солист группы «Хлеб» поделился впечатлениями от работы с Агатой Муцениеце. Денис Кукояка снимался с артисткой в постельной сцене.
Солист группы «Хлеб» поделился впечатлениями от работы с Агатой Муцениеце. Денис Кукояка снимался с артисткой в постельной сцене.
Муцениеце и Кукояка играли влюбленных в сериале «Гражданский брак». Агате и Денису приходилось постоянно изображать страсть, пишет Dni.ru.
Как рассказал солист коллектива «Хлеб» в свежем интервью, в постельных эпизодах Муцениеце – «просто бомба». Кукояка отметил, что в сериале ему досталась талантливая партнерша. Агата так убедительно изображала чувства, что его реальная супруга умирала от ревности.
Денис Кукояка рассказал также, что на площадке «Гражданского брака» часто присутствовал Павел Прилучный – тогда еще муж Агаты Муцениеце. Звезда сериала «Мажор» следила за работой супруги. Павел боялся, что неопытный в актерских делах партнер влюбится в Агату в процессе, поэтому все контролировал, считает Денис. Прилучный давал Кукояке наставления, делился знаниями. Солист музыкального коллектива подчеркнул, что Павлу не о чем было беспокоиться – Денис не смог бы возбудиться под его пристальным взглядом.
«Мне так страшно было в постельных сценах, что пенис ни разу не встал», – поделился Денис Кукояка.