«Пенис ни разу не встал»: известный певец не смог возбудиться от Муцениеце под пристальным взглядом Прилучного

Как рассказал солист коллектива «Хлеб» в свежем интервью, в постельных эпизодах Муцениеце – «просто бомба». Кукояка отметил, что в сериале ему досталась талантливая партнерша. Агата так убедительно изображала чувства, что его реальная супруга умирала от ревности.

Денис Кукояка рассказал также, что на площадке «Гражданского брака» часто присутствовал Павел Прилучный – тогда еще муж Агаты Муцениеце. Звезда сериала «Мажор» следила за работой супруги. Павел боялся, что неопытный в актерских делах партнер влюбится в Агату в процессе, поэтому все контролировал, считает Денис. Прилучный давал Кукояке наставления, делился знаниями. Солист музыкального коллектива подчеркнул, что Павлу не о чем было беспокоиться – Денис не смог бы возбудиться под его пристальным взглядом.