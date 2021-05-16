Неизлечимо больная Татьяна Лазарева откровенно заговорила об измене
Телеведущая давно живет отдельно от мужа Михаила Шаца, пишет Kp.ru.
Телеведущая давно живет отдельно от мужа Михаила Шаца, пишет Kp.ru.
Татьяна Лазарева последние несколько лет живет с младшей дочкой Тоней в Испании, тогда как муж телеведущей Михаил Шац остался в Москве. В окружении актеров давно поговаривают о разрыве знаменитостей. Впрочем, артисты слухи не комментируют. А на днях артистка неожиданно завела разговор об измене.
«Измена. Неверность. Предательство. Обман. Кто с этим не сталкивался в жизни? Нет таких. Нам изменяют, нас предают и обманывают. Или это делаем мы. А еще бывает, что с нами изменяют, и мы вроде не при делах, но все равно становимся соучастником неверности и лжи», – начала свой монолог в блоге 54-летняя Татьяна Лазарева.
Актриса задается вопросом: «Почему ложь и обман сопровождают нас в течение всей нашей жизни, танцуя рядом свой инфернальный танец с заламыванием рук и сатанинским наслаждением?». По ее словам, «любой раскрытый обман заканчивается болью и травмой, которую нужно потом долго лечить».
Стоит отметить, что Михаил Шац и его супруга Татьяна Лазарева довольно давно проживают вдалеке друг от друга. Она с младшей дочерью Антониной в Испании, он – в Москве. О муже актриса говорила: «Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности».
В 2018 году Татьяна не постеснялась дать откровенное интервью, где рассказала о проблемах. «Я тогда была истощена морально, довела сама себя», – призналась тогда Лазарева. Спустя время она смогла восстановиться и теперь уделяет больше внимания своему эмоциональному состоянию.
Последние несколько лет звезда почти не появляется на экранах. Раньше Лазарева считалась чуть ли не главной комедийной актрисой страны и была задействована как в сериалах, так и на телевидении – в качестве ведущей. Сейчас артистка ведет более закрытый образ жизни. Более восьми лет она борется с неизлечимым недугом. Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Ее диагноз страшен еще и тем, что сказывается на настроении человека, может стать причиной постоянно возникающей тоски, так как гормон радости образуется именно в кишечнике.