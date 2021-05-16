Таня Михайлова: многие музыканты после коронакризиса не вернутся на сцену

«Очень не хватает общения, конечно же. В этом смысле тяжело. Многие музыканты уже сказали, что не знают, вернутся ли они на сцену после кризиса или нет. Чтобы выступать, а не просто выйти на сцену и сыграть на гитаре, фортепиано или барабанах, надо репетировать, надо работать, а для этого времени теперь нет, потому что надо делать другую работу, чтобы выживать, чтобы платить по счетам за квартиру, кушать хочется тоже, детей одевать и так далее и тому подобное. Много лично знаю музыкантов, которые сейчас в таком состоянии, что они, может быть, уже не вернутся, и это очень жалко, потому что они очень талантливы», - сказала Таня Михайлова.