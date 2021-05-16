В субботу, 15 мая, 32-летний нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба в третий раз стал отцом. Супруга Кристина подарила спортсмену сына. По сообщению пресс-службы петербургской команды, мальчика назвали Сашей. Вес ребенка 4250 граммов, рост – 56 сантиметров.

«Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей – Никиту и Максима – с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в семье Дзюбы уже воспитывалось двое наследников – Никита (появился на свет в апреле 2013 года) и Максим (родился в феврале 2016 года). Ранее семейство сотрясали многочисленные скандалы. В частности, пару лет назад футболиста поймали за поцелуями с ведущей «Матч ТВ» Марией Орзул. Затем в интернет слили видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением, причем на заднем плане был слышен голос Марии. После этого Артема даже пригласили сняться в порно.

Тем не менее Кристина простила нападающему эти и другие выходки. Сейчас пара демонстрирует идиллию. Что же касается спортивных результатов Дзюбы, то в этом сезоне он провёл 26 матчей и забил 16 голов. Благодаря его усилиям «Зенит» вновь стал чемпионом. В решающем матче с «Локомотивом» Артем оформил дубль.



