Иван Охлобыстин выдал старшую дочь Анфису замуж за рязанского парня

У актера, священника, баламута, мастера боевых искусств и политика партии «Справедливая Россия – За правду!» Ивана Охлобыстина с законной супругой на двоих – шестеро детей: четыре дочери и два сына. Все живут в большом и уютном доме, как зритель мог убедиться в реалити-шоу «Охлобыстины». Но теперь пришло время отпускать детишек по одному в большое свободное плавание.

14 мая свадьбу сыграла Анфиса Охлобыстина – старшенькая (24 года). Девушка активно помогает папе в партийной борьбе и записывает ролики с полезными делами для Youtube. Кстати, делает это вместе со старшим сыном сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду!» Глебом Прилепиным. И особо трепетные зрители прочили паре крепкий и длительный союз. Но просчитались: суженым Анфисы оказался Дмитрий, простой парень из Рязани. Ранее в интервью папа невесты сообщал, что на родине жениха и будет жить молодая семья.

Свадьба прошла тихо и уютно, без фейерверков, медведей и лезгинки. Пара расписалась в Хорошевском загсе Москвы в присутствии членов семьи.

«Дело в шляпе, любовь моя! – резюмировал Иван Иванович в Instagram. – Первый пошел».

В тот же день, согласно православной традиции, Анфиса и обвенчались, чтобы закрепить брак на небесах.

Отмечали в ресторане – довольно скромно и тихо. Папа танцевал с дочкой под O Sole Mio Робертино Лоретти, провожая дочь во взрослую и самостоятельную жизнь.

Радовались и гости – среди них уже упомянутый политик и писатель Захар Прилепин, давний друг семьи Охлобыстиных.

«Вы, наверное, хотели на жениха посмотреть? Наш, рязанскиq , – написал в Instagram Прилепин. – Ну и мы с папоq . Наше дело теперь на молодых любоваться, и склоняя ухо через стол, пытаться разобрать о чем там молодые смеются. И тоже эдак улыбаться. Мол, мы тоже шуток понимаем. Мы, мол, тоже такие же были. В 1988 году. Недавно».



