Юлия Барановская высказалась о романе с Дмитрием Борисовым

Теперь же публика стала подозревать многодетную маму в любовной связи с коллегой по Первому каналу Дмитрием Борисовым. Барановская отреагировала на слухи.

Сейчас Барановская находится в отношениях, но пока не решается представить избранника широкой публике. Ясно лишь одно, что нынешняя любовь телеведущий — вовсе не Дмитрий Борисов, как почему-то считает общественность.

«У нас с Димой прекрасные отношения, но романа нет!» — подчеркнула 35-летняя Юлия в беседе с подписчиками.

Дмитрий Борисов ФОТО: Instagram

Самые длительные отношения у Барановской были с футболистом Андреем Аршавиным, которому она родила троих детей. В 2013-м году пара со скандалом рассталась после многолетнего романа. В первое время Андрей не горел желанием видеть наследников от Юлии, лишь сравнительно недавно спортсмен стал их навещать.

«Я рада тому, что сейчас происходит. Но могу сказать одно. Если это опять прервется (общение Андрея с детьми), скорее всего, больше уже не случится», — заявляла Барановская в интервью.



