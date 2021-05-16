Жириновский торжественно «закрыл» шоу «Вечерний Ургант»

Также он исполнил ранее обещанное и торжественно закрыл программу. Визит стал продолжением инцидента, который произошел в одном из недавних выпусков шоу, пишет Topnews.ru.

Так, Ургант сравнил политических оппонентов Владимира Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова с «семейной парой». Он пояснил, что отношения политиков напоминают полки в плацкарте: «всё время рядом, но никак не могут соединиться».

Политик, в адрес которого пошутил ведущий, пригрозил закрытием шоу. Однако Ургант вместо этого позвал его в гости, и Жириновский не отказал. что скоро не будет этой программы. Но всё же пришёл в гости к Урганту.

Судя по эфиру, политик был в отличном настроении, хотя с темы «закрытия» не сошел. Он пообещал, «конечно» закрыть «Вечерний Ургант», после чего Ивану, «наконец-то» придется работать.

«Пойдёте, например, дорогу строить. И вы, Иван, будете строить дорогу, и ваши дети», – описал будущее ведущего он, спрогнозировав Урганту развод с женой, из-за клейма «врага народа», а его детям – интернат.

Ургант отнесся к видению политика с юмором и предложил провести закрытие шоу торжественно.

В ответ Жириновский признался в любви «что-то закрывать», начиная с квартиры и заканчивая цивилизацией.

«Мы устали от вас, до свидания, передача Ивана Урганта», – заявил он в «прошальной речи» и предложил запустите передачи с его участием.

По словам политика, он испытал «чувство настоящего наслаждения», и предложил название своего шоу: «Утро с ВВЖ».

Затем ведущий спустил флаг программы, а политик завязал красную ленту, попутно нажав на «рубильник» и вырубив свет в эфире.

Жириновский пообещал вернуть шоу в эфир при одном условии – что он в 2024 году станет президентом РФ.



