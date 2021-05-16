Участники «Евровидения» оценили российскую песню

Так, представительница Хорватии Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов — двенадцать — за российскую исполнительницу. Она призналась, что ей нравится Manizha. По ее словам, она — «очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя». «У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: "Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену"», — объяснила Альбина свою точку зрения, пишет Lenta.ru.

Свои фаворитом представительницу России назвала и певица из Австралии Монтень, также заявившая о готовности отдать ей 12 баллов. «Я восхищаюсь ею. Она великолепна», — отметила она.

Ранее резидент Comedy Club Павел Воля, выступая в очередном выпуске комедийной передачи, нашел на замену Manizha настоящую «русскую женщину». Воля призвал заменить Manizha на конкурсе на певицу Надежду Кадышеву. «Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает», — пошутил он.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.



