Сплошное разочарование: сердце красавца Уку Сувисте занято

Уку не стал подробно комментировать, но подтвердил, что сейчас счастлив в отношениях. В свое время певец встречался с разными эстонскими красавицами, например, с певицей Мерибель Мюйрсепп, блогером Paljas Porgand и моделью Сандрой Дашковой.