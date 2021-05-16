Сплошное разочарование: сердце красавца Уку Сувисте занято
Сразу после репетиции эстонский певец Уку Сувисте отправился на интервью для канала «Евровидения». Поскольку песня Уку о любви, то в ходе интервью выяснилось, что сердце красавца занято.
Сразу после репетиции эстонский певец Уку Сувисте отправился на интервью для канала «Евровидения». Поскольку песня Уку о любви, то в ходе интервью выяснилось, что сердце красавца занято.
Уку не стал подробно комментировать, но подтвердил, что сейчас счастлив в отношениях. В свое время певец встречался с разными эстонскими красавицами, например, с певицей Мерибель Мюйрсепп, блогером Paljas Porgand и моделью Сандрой Дашковой.