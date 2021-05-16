Вс, 16.05.2021
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Сплошное разочарование: сердце красавца Уку Сувисте занято

Uku Suviste ФОТО: Jekaterina Konovalo

Сразу после репетиции эстонский певец Уку Сувисте отправился на интервью для канала «Евровидения». Поскольку песня Уку о любви, то в ходе интервью выяснилось, что сердце красавца занято.

Уку не стал подробно комментировать, но подтвердил, что сейчас счастлив в отношениях. В свое время певец встречался с разными эстонскими красавицами, например, с певицей Мерибель Мюйрсепп, блогером Paljas Porgand и моделью Сандрой Дашковой.


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