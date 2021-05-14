Виталик Бутерин - самый молодой криптомиллиардер в мире. Что еще о нем известно?

Что он сделал?

Ethereum co-founder Vitalik Buterin donated $1 billion worth of shiba inu coin — a dogecoin spinoff — to a Covid-19 relief fund in India https://t.co/xzLZBDJ7eq — CNN (@CNN) May 14, 2021

На днях, 12 мая, 27-летний Виталик Бутерин, один из основателей криптовалюты Ethereum* и самый молодой криптомиллиардер, сделал пожертвование размером в 1,5 миллиарда долларов в виде криптовалют различным некоммерческим организациям и фондам, сообщал Techcrunch.

*Ethereum - вторая после биткоина крупнейшая криптовалюта в мире. Была запущена 30 июля 2015 года.

Криптомиллиардер отправил 50 триллионов криптомонет SHIB стоимостью 1,2 млрд долларов США фонду India Covid Relief Fund, который оказывает медицинскую помощь и поставляет предметы первой необходимости в Индии*. Часть суммы мужчина перевел в виде 500 монет Ethereum (тикер ETH), а большую часть - в виде 50,7 триллиона "мем-монет" Shiba Inu (SHIB), пишет RUS.TVNET.lv.

*Последние две недели система здравоохранения Индии с трудом справляется с нагрузкой.

Представители индийского фонда уже выразили благодарность Бутерину в Twitter.

А что нам известно о Виталике Бутерине?

Уже после новости о пожертвованиях журнал Forbes сообщил, что состояние Бутерина - свыше 1,3 миллиарда долларов. Сейчас Виталик - самый молодой из известных миллиардеров, создавших криптовалюту.

Виталик (Виталий) Бутерин родился в Коломне (Россия) в 1994 году, но, еще будучи ребенком, вместе с родителями перебрался в Канаду. Его детство прошло в городе Торонто. Три года он жил в Швейцарии, а в 2017-м перебрался в Сингапур.

"Я помню, что тогда я был в некотором смысле ненормальным. Когда я был в пятом или шестом классе, я часто задумывался: ну почему я не могу просто получить среднюю оценку и быть как 75 процентов остальных?"

- слова Бутерина в Wired.

В 2014 году Виталик был награжден премией известного венчурного капиталиста Питера Тиля, что дало ему возможность сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоинов, а спустя год открыть собственную блокчейн-платформу Ethereum.

Что еще?

Виталик владеет русским, английским и китайским языками.

Он бросил обучение в Университете Уотерлу, чтобы работать над блокчейн-проектами.

В 2018-м он все же получил почетную докторскую степень в Базельском университете.

Виталий не впервые совершает акт благотворительности - ранее он уже делал пожертвования в различные организации.

Он не раз попадал в списки изданий как один из самых влиятельных молодых людей.

Бутерин - один из немногих молодых предпринимателей, который получил аудиенцию у Владимира Путина. Случилось это на Петербургском экономическом форуме 2017 года: Бутерин и Путин немного пообщались в его кулуарах, детали разговора не раскрывались, но после встречи российские власти сменили тон с "запретить" до "интересная разработка, которую нужно использовать", писала Lenta.ru в декабре 2017-го.

Сбор средств на улучшение физической формы Бутерина - FitVitalik

Review: FitVitalik ICO to help Vitalik Buterin get in Shape | Crypto For Everyone https://t.co/MrenQe7MSw pic.twitter.com/CT5skXhnEd — CryptoForEveryone.Com (@CryptoEveryone) November 20, 2017

Разработчики этого токена хотели помочь создателю Виталику привести себя в хорошую физическую форму. В ноябре 2017 года участники криптовалютного сообщества объявили о краудфандинговой кампании: за один Ethereum можно было приобрести 1000 FitVitalik. В ходе ICO-проекта удалось собрать 33 Ethereum. Было заявлено, что эти средства отправятся на приобретение абонемента в спортзал для Виталика, оплату личного тренера, диетолога, здоровое питание и так далее.

"Некоторые слишком много думают о будущем других и забывают о своем собственном. Мы, представители криптовалютного сообщества, взялись помочь одному альтруистичному, но самозабвенному гению. Мы имеем в виду Виталика Бутерина!"

- написано на сайте кампании FitVitalik.