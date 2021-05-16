Лолита рассказала о пережитых сексуальных домогательствах

По признанию исполнительницы, ее едва не изнасиловали, когда она была молодой девушкой. «Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала», — поделилась воспоминаниями Милявская, пишет Lenta.ru.

При этом певица утверждает, что на работе к ней никто никогда не приставал, поскольку она сама никогда не искала себе покровителей. «Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала все сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать», — ответила Лолита на соответствующий вопрос.

Ранее певица Валерия оценила заявление актрисы Елены Прокловой о сексуальных домогательствах. По ее мнению, об этом нужно говорить, «когда это происходит, а не 50 лет спустя». При этом певица подчеркнула, что о таких проблемах необходимо говорить, однако свои слова следует подкреплять доказательствами, в то время как Проклова не предоставила улик против своих возможных насильников и даже не назвала их имена.