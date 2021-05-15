Любимой теще от зятя: Тарзан в одних стрингах написал портрет мамы Наташи Королевой

Так, в своем Instagram Наташа разместила пост о том, что ее благоверный, как оказалось, еще тот художник!

«О том что мой муж круто рисует, я только слышала от его друзей и родителей, но никогда не видела! И вот через 20 лет совместной жизни я воочию убедилась! И это действительно очень круто! Думаю, стоит открывать мастерскую и принимать заказы», — написала звезда.

В сторис она показала «процесс рисования» — Глушко уже дописывает портрет своей любимой тещи, Людмилы Порывай. Примечательно же то, что палитра в руках Сергея — детская, а сам он стоит перед мольбертом почти в чем мать родила — в черных стрингах, сообщает портал «Факты».

Видео взято с портала 5-tv.ru.

«Так эротично стоишь, Серега, рисуешь тещу. Вот так зятья рисуют тещ. В нашей семейке веселой именно так это и происходит», — прокомментировала пикантный ролик артистка.

К обсуждению подключились и подписчики Наташи Королевой.

«Да ладно! Прям с кисточкой и палитрой стоял?! Серега, колись! Это Никас Сафронов не иначе», «Больше на дружеский шарж похоже», «Пусть меняет профессию, если у него такой талант», — отмечают в Сети. При этом некоторые из них двусмысленно намекали, что им больше нравится внешний вид Тарзана, чем его «творчество», в авторстве которого они сомневаются.