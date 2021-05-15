Сб, 15.05.2021
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Приедет принц? В Таллинне пройдет самое элитное спортивное мероприятие года

В Таллинне пройдет чемпионат мира по парусным гонкам. На этой неделе Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева посетила торжественное мероприятие заключения договора о сотрудничестве между концерном Alexela и организаторами чемпионата мира по парусному спорту ORC 2021 года. После чего гости мероприятия наблюдали эффектную тренировку яхтсменов в открытом море.

С 6 по 14 августа в Таллинне состоится поистине грандиозное спортивное событие. Регаты такого масштаба не было со временем Олимпиады 1980 года. Так что те, кому не удастся отправится на Олимпийские игры в Токио, смогут понаблюдать за зрелищным чемпионатом мира по парусным гонкам в живую!

Парусный спорт издавна считается спортом королей. Немалых успехов достигли в нем король Испании Хуан Карлос II, король Норвегии Харальд V, греческий король Константин, принц Дании Хенрик, принц Монако Альберт. А также в этот список можно добавить немало миллионеров, бизнесменов и политиков. На вопрос о возможности визита королевской персоны на чемпионат мира главный организатор  Калев Ваппер ответил, что это возможно, однако в парусном спорте никакие титулы не играют роли - главное быть профессионалом своего дела.

Именным спонсором самой важной титульной гонки ORC (Offshore Racing Congress) по парусным гонкам в открытом море станет компания Alexela.

В ЧМ примут участие более 130 яхт и 1 200 яхтсменов из 14 стран. Стоит отметить, что приедут участники даже из Бразилии! 

Договор о сотрудничестве был подписан на флаговой площади Таллиннского олимпийского центра парусного спорта (TOP), где в августе раскинется деревня регаты ЧМ для обслуживания яхтсменов, рядом с которой находятся Яхт-клуб Калев и порты TOP; вместе они образуют прекрасную среду для проведения масштабных соревнований - уже со времен проведения олимпийской парусной регаты в 1980 г.

По словам командора Яхт-клуба Калев, главного организатора чемпионата мира, и президента Эстонской ассоциации яхт-клубов Калева Ваппера, чемпионат мира ORC является очень важным и самым крупным парусным соревнованием для Таллинна и Эстонии. «Для Эстонии это второе титульное соревнование ORC: в 2015 году яхт-клуб Калев и Пярнуский яхт-клуб очень успешно провели чемпионат Европы Volvo ORC в Пярну. Основываясь на этом опыте, теперь нам доверили организацию чемпионата мира. Поскольку в прошлом году все титульные соревнования ORC были отменены из-за COVID-19, в этом году к ним проявлен большой интерес»

По словам Марти Хяэль, вице-президента концерна Alexela Group, Alexela поддерживает регаты на протяжении почти 30 лет, почти всю свою историю, поскольку что морская культура Эстонии дорога сердцу сотрудникам компании Alexela. «Парусный спорт - отличный вид спорта, и поддержка его на разных уровнях - от детского спорта до регаты в открытом море - является для Alexela крайне важным делом».

Ожидания яхтсменов в отношении чемпионата мира также очень высоки. В Эстонии парусные гонки в открытом море ORC стали особенно развиваться именно в последнее десятилетие: наша страна завоевала восемнадцать медалей на титульных соревнованиях, семь из которых - на чемпионатах мира и Европы - получили яхта Forte под управлением Яака Йыги, на чемпионатах мира и Европы, яхта Sugar Оття Киккаса - звание чемпиона Европы и мира, Katariina II Айвара Туулберга стала двукратным чемпионом Европы, Technonicol, рулевой Мати Сепа, стала чемпионом Европы, как и Matilda 4 Арне Веске. Наши спортсмены поборются за медали и на домашнем чемпионате мира.

По словам Свена Нуутманна, коммодора яхт-клуба Dago, руководителя по связям со спонсорами чемпионата мира ORC и бронзового призера чемпионата Европы ORC 2019 года, эстонские яхтсмены были лучшими представителями Эстонии и эстонского парусного спорта в мире. «Предстоящая регата будет очень интересной и пройдет на высоком уровне. Мы надеемся на хорошие и равные условия, отличное сотрудничество между судьями и техническими специалистами, но, прежде всего, хотим потягаться на морских просторах с сильными соперниками. Надеюсь, что судьба медалей решится только в последней гонке последнего дня».

Как и подобает в таком цифровом государстве как Эстония, договор о сотрудничестве был подписан электронно, а в знак доброго сотрудничества были представлены логотип и флаг чемпионата мира ORC Alexela, который был поднят директором регаты чемпионата мира. Заключение договора произошло 12 мая.

Марти Хяэль и Калев Ваппер показывают флаг будущего чемпионата мира по парусному спорту. ФОТО: Gerli Tooming / Alexela ORC MM 2021

После церемонии представители сторон Калев Ваппер, Марти Хяэль и Свен Нуутманн поднялись на борт яхт, чтобы начать серьезную подготовку к чемпионату мира с проходящей каждую среду в яхт-клубе Amserv-Kalev тренировки по парусному спорту. Представители СМИ и гости смогли совершить прогулку по Таллиннскому заливу на известной яхте «Адмирал Беллинсгаузен» посмотреть на парусники и насладиться летним зноем, который воцарился в Эстонии как по заказу.

В прошлом году парусник Admiral Bellingshausen, совершил путешествие к берегам Антарктиды в честь 200-летия открытия полярного континента адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном. По словам капитана парусного судна Прийта Кууска, в будущем они намерены повторить неудавшуюся экспедицию вдоль берегов России. Он также отметил, что в ходе путешествия в Антарктиду им довелось поведать много белых медведей.

 Смотрите видеорепортаж и галерею, как это было!

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