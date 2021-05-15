Приедет принц? В Таллинне пройдет самое элитное спортивное мероприятие года

С 6 по 14 августа в Таллинне состоится поистине грандиозное спортивное событие. Регаты такого масштаба не было со временем Олимпиады 1980 года. Так что те, кому не удастся отправится на Олимпийские игры в Токио, смогут понаблюдать за зрелищным чемпионатом мира по парусным гонкам в живую!

Парусный спорт издавна считается спортом королей. Немалых успехов достигли в нем король Испании Хуан Карлос II, король Норвегии Харальд V, греческий король Константин, принц Дании Хенрик, принц Монако Альберт. А также в этот список можно добавить немало миллионеров, бизнесменов и политиков. На вопрос о возможности визита королевской персоны на чемпионат мира главный организатор Калев Ваппер ответил, что это возможно, однако в парусном спорте никакие титулы не играют роли - главное быть профессионалом своего дела.

Именным спонсором самой важной титульной гонки ORC (Offshore Racing Congress) по парусным гонкам в открытом море станет компания Alexela.

В ЧМ примут участие более 130 яхт и 1 200 яхтсменов из 14 стран. Стоит отметить, что приедут участники даже из Бразилии!

Договор о сотрудничестве был подписан на флаговой площади Таллиннского олимпийского центра парусного спорта (TOP), где в августе раскинется деревня регаты ЧМ для обслуживания яхтсменов, рядом с которой находятся Яхт-клуб Калев и порты TOP; вместе они образуют прекрасную среду для проведения масштабных соревнований - уже со времен проведения олимпийской парусной регаты в 1980 г.

По словам командора Яхт-клуба Калев, главного организатора чемпионата мира, и президента Эстонской ассоциации яхт-клубов Калева Ваппера, чемпионат мира ORC является очень важным и самым крупным парусным соревнованием для Таллинна и Эстонии. «Для Эстонии это второе титульное соревнование ORC: в 2015 году яхт-клуб Калев и Пярнуский яхт-клуб очень успешно провели чемпионат Европы Volvo ORC в Пярну. Основываясь на этом опыте, теперь нам доверили организацию чемпионата мира. Поскольку в прошлом году все титульные соревнования ORC были отменены из-за COVID-19, в этом году к ним проявлен большой интерес»

По словам Марти Хяэль, вице-президента концерна Alexela Group, Alexela поддерживает регаты на протяжении почти 30 лет, почти всю свою историю, поскольку что морская культура Эстонии дорога сердцу сотрудникам компании Alexela. «Парусный спорт - отличный вид спорта, и поддержка его на разных уровнях - от детского спорта до регаты в открытом море - является для Alexela крайне важным делом».