Девушка – боец MMA показала, за что ее любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы
Красавица наносит удары не только по соперникам на ринге, но и по сердцам пользователей в соцсетях. И последние не могут устоять перед ее атакой.
Красавица наносит удары не только по соперникам на ринге, но и по сердцам пользователей в соцсетях. И последние не могут устоять перед ее атакой.
30-летняя американская девушка Рэйчел Остович, которая является бойцом ММА, снова напомнила, почему носит звание секс-символа. Спортсменка поделилась в «Инстаграме» кадрами из откровенной фотосессии, где позировала в крошечном бикини, которое сложно рассмотреть с первого взгляда, пишет Life.ru.
Знойная брюнетка расположилась рядом с трейлером, демонстрируя свои пышные формы, которые едва прикрывали тонкие полоски ткани. Гладкая и загорелая кожа, соблазнительные изгибы — Остович доказала, что может блистать не только на ринге. Сногсшибательные фото она сопроводила дерзкой подписью «Тигр не теряет сон из-за мнения овец».
Кадры за день набрали более 107 тысяч лайков, и поклонники засыпали любимицу эмодзи в виде сердечек и огней. А некоторые настолько впечатлились съемкой, что не удержали мобильные в руках.
Рэйчел Остович — боец смешанного стиля, выступает в наилегчайшем весе. Недавно она подписала контракт с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC), которая сообщила об этом в своем инстаграм-аккаунте. Следующей соперницей Остович может стать еще одна красавица и инста-звезда — Пейдж Ванзант.